Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in 28. haftasındaki Fatih Karagümrük virajını kayıpsız geçen Fenerbahçe'de son haftaların dikkat çeken isimlerinden biri Emre Mor oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'a karşı attığı 2 golle yıldızlaşan 25 yaşındaki futbolcuya iki talip birden çıktı. Emre için Fenerbahçe'ye yapılacak dev teklifin detayları da belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 09:50
Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a karşı beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, 1 hafta içerisinde yeniden çıkışa geçti.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Geçtiğimiz perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Kanarya, ligin 28. haftasında ise Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan ve zirve iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu...

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da Emre Mor ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Özellikle sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda rakip futbolculara zorlu anlar yaşatan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Kayserispor ile oynanan kupa maçında attığı 2 golle takımının yarı finale yükselmesinde başrol oynamıştı.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'nin formda isimlerinden Emre Mor için Avrupa kapıları tekrar açılıyor.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Son dönemde bireysel performansını epey artıran yıldız futbolcu, İtalya ekiplerinin dikkatini çekti.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

TORINO VE BOLOGNA EMRE MOR'A TALİP

İtalya basınının duyurduğu habere göre Torino ve Bologna, Emre Mor için transfer teklifi hazırlığında.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Emre'nin yeterince olgunlaştığını ve gençliğindeki hataları tekrarlamayacağını düşünen İtalya temsilcileri, 25 yaşındaki oyuncuyu önemli bir yatırım olarak da görüyorlar

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

İlk olarak Emre'yi kiralamayı düşünen İtalyanlar, akabinde ise başarılı bir performansa göre teklif yapacaklar.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

9-10 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Akşam'ın haberine göre; Emre için 9-10 milyon Euro civarında yani yaklaşık olarak 190 milyon TL bazında teklif bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Son olarak ise başarılı kanat, Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Emre Mor bu sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

25 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye Emre Mor piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Emre Mor'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Karagümrük-F.Bahçe maçı tekrar edilecek mi?
Valencia'nın pozisyonu penaltı mı? Aydınus yorumladı
Kadir Gecesi ile ilgili ayet ve hadisler
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Kadir Gecesi'nde kılınacak namazlar Diyanet 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta? 10:19
Real Madrid - Chelsea maçı saat kaçta? Real Madrid - Chelsea maçı saat kaçta? 10:09
Okan Buruk G.Saray'ın geleceğini inşa ediyor! Okan Buruk G.Saray'ın geleceğini inşa ediyor! 10:09
G.Saray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak G.Saray'dan görülmemiş proje! Barcelona'yı bile sollayacak 10:08
Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta? 10:04
Samsunspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 09:54
Daha Eski
Bodrumspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 09:51
F.Bahçe'ye Emre Mor piyangosu! F.Bahçe'ye Emre Mor piyangosu! 09:50
Keçiörengücü - Göztepe maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Göztepe maçı saat kaçta? 09:45
F.Karagümrük-F.Bahçe maçı tekrar edilecek mi? F.Karagümrük-F.Bahçe maçı tekrar edilecek mi? 09:45
Benfica - Inter maçı saat kaçta? Benfica - Inter maçı saat kaçta? 09:35
Valencia'nın pozisyonu penaltı mı? Aydınus yorumladı Valencia'nın pozisyonu penaltı mı? Aydınus yorumladı 09:20