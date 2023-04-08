FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımın cuma günkü antrenmanında oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımın cuma günkü antrenmanında oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.
Kayseri sınavı sonrası "Harika bir takımımız var. Kaliteli oyuncu grubumuz var" sözlerini bu kez direkt talebelerine söyleyen Portekizli çalıştırıcı, futbolculara moral verdi.
Buna göre "Derbi yenilgisi ne bir şeyin sonu oldu, ne de şampiyonluk şansımızı bitirdi.
Kupa galibiyeti de sadece amaca bir adım daha yaklaştırdı" diyerek söze başlayan Jesus'un şunları söylediği belirtildi:
Her koşulda harika bir takımsınız. Yapmanız gereken şeyse kendinize daha fazla güvenmek.
Birlik duygumuzu koruduğumuz sürece her şey kolay olacak.
Liderin 6 puan gerisindeyiz ama hala her şey ortada. Şampiyonluk şansımız hala çok yüksek..."
İSİM İSİM ÖVGÜ DİZDİ
Bu arada tecrübeli hocanın; Emre Mor, Serdar Dursun, Alioski ve Arda Güler'in performanslarını isim vererek övdüğü belirtildi.
Teknik direktör Jesus'un antrenman sonrasında da Valencia başta olmak üzere bazı oyuncularla bire bir görüştüğü gelen haberler arasında.
SAKATLARI TAKİPTE
Jesus, sakatlığı olan isimlerin durumunu da yakından takip ediyor.
Portekizli hocanın özellikle Batshuayi'nin tedavi süreci hakkında sık sık bilgi aldığı ve Belçikalı forvetin sahalara bir an önce dönmesi için sağlık kurulu ile sık sık iletişim kurduğu belirtiliyor.