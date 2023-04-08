Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, antrenman öncesi futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Jesus, sözlerinde 4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisine de değindi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımın cuma günkü antrenmanında oyuncularına kısa bir konuşma yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

Kayseri sınavı sonrası "Harika bir takımımız var. Kaliteli oyuncu grubumuz var" sözlerini bu kez direkt talebelerine söyleyen Portekizli çalıştırıcı, futbolculara moral verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

Buna göre "Derbi yenilgisi ne bir şeyin sonu oldu, ne de şampiyonluk şansımızı bitirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

Kupa galibiyeti de sadece amaca bir adım daha yaklaştırdı" diyerek söze başlayan Jesus'un şunları söylediği belirtildi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

Her koşulda harika bir takımsınız. Yapmanız gereken şeyse kendinize daha fazla güvenmek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

Birlik duygumuzu koruduğumuz sürece her şey kolay olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

Liderin 6 puan gerisindeyiz ama hala her şey ortada. Şampiyonluk şansımız hala çok yüksek..."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

İSİM İSİM ÖVGÜ DİZDİ

Bu arada tecrübeli hocanın; Emre Mor, Serdar Dursun, Alioski ve Arda Güler'in performanslarını isim vererek övdüğü belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

Teknik direktör Jesus'un antrenman sonrasında da Valencia başta olmak üzere bazı oyuncularla bire bir görüştüğü gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

SAKATLARI TAKİPTE

Jesus, sakatlığı olan isimlerin durumunu da yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus'tan öğrencilerine çarpıcı sözler! "Beşiktaş yenilgisi..."

Portekizli hocanın özellikle Batshuayi'nin tedavi süreci hakkında sık sık bilgi aldığı ve Belçikalı forvetin sahalara bir an önce dönmesi için sağlık kurulu ile sık sık iletişim kurduğu belirtiliyor.

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