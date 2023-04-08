Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı.
Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı.
Sarı-lacivertliler, yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin İrlanda Milli Takımı'nın Nijeryalı oyuncusu Chiedozie Ogbene'yi izlediği duyurmuştu.
25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun İngiliz kulübü Rotherham United ile sözleşmesinin sezon sonu bittiği hatırlatılarak "Kontratını tekrar uzatması zor ihtimal.
Middlesbrough, Swansea ve Millwall'ın dışında F.Bahçe de kendisini istiyor" denilmişti.
Yeni gelen haberde de sarı lacivertlilerin Ogbene'yi izleyip beğendiği ve bu konuda ısrarcı olduğu yazıldı.
Sarı-lacivertlilerin teklif hazırlığı yaptığı paylaşıldı.
Ayrıca "Bu dönem Championship'te 8 gol atarak forvet özellikleri de olduğunu kanıtladı.
Bu da Türk tarafının ilgisini çekti" yorumu yapıldı.
CHIEDOZIE OGBENE KİMDİR?
Chiedozie Ogbene, 1 Mayıs 1997 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.
Futbola Tramore Athletic altyapısında başlayan Nijerya asıllı İrlandalı oyuncu, Ocak 2016'da İrlanda ekibi Cork City'ye transfer oldu.
Limerick, Brentford ve Exeter City formalarını da terleten Ogbene, 2019 yılında Rotherham'a transfer oldu.
İngiliz ekibindeki dördüncü sezonunu geçiren 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 36 maçta 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Chiedozie Ogbene'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
1.81 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.