Haberler Fenerbahçe Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2023/2024 sezonu için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki yıldız için teklif yapmaya hazırlandığını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başladı.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Sarı-lacivertliler, yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin İrlanda Milli Takımı'nın Nijeryalı oyuncusu Chiedozie Ogbene'yi izlediği duyurmuştu.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun İngiliz kulübü Rotherham United ile sözleşmesinin sezon sonu bittiği hatırlatılarak "Kontratını tekrar uzatması zor ihtimal.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Middlesbrough, Swansea ve Millwall'ın dışında F.Bahçe de kendisini istiyor" denilmişti.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Yeni gelen haberde de sarı lacivertlilerin Ogbene'yi izleyip beğendiği ve bu konuda ısrarcı olduğu yazıldı.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Sarı-lacivertlilerin teklif hazırlığı yaptığı paylaşıldı.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Ayrıca "Bu dönem Championship'te 8 gol atarak forvet özellikleri de olduğunu kanıtladı.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Bu da Türk tarafının ilgisini çekti" yorumu yapıldı.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

CHIEDOZIE OGBENE KİMDİR?

Chiedozie Ogbene, 1 Mayıs 1997 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Futbola Tramore Athletic altyapısında başlayan Nijerya asıllı İrlandalı oyuncu, Ocak 2016'da İrlanda ekibi Cork City'ye transfer oldu.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Limerick, Brentford ve Exeter City formalarını da terleten Ogbene, 2019 yılında Rotherham'a transfer oldu.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

İngiliz ekibindeki dördüncü sezonunu geçiren 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 36 maçta 8 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

Chiedozie Ogbene'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Championship'ten Fenerbahçe'ye geliyor! Transferi böyle duyurdular

1.81 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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