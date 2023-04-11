Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirdi.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirdi.
Sarı-kırmızılılar, bu sezonki transfer dönemlerinde birçok dünya yıldızını renklerine bağladı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Aslan; Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimlerle sözleşme imzaladı.
Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle yankı uyandıran yönetim, kış transfer döneminde de hız kesmedi.
İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'ni üç transferle kapatan Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiye Nicolo Zaniolo oldu.
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcu için 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceğini açıkladı.
Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin avro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Roma'da mental anlamda zor günler geçiren Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyerine bomba gibi bir giriş yaptı.
İtalyan yıldız, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Kasımpaşa maçında attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Ligin 27. haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan Adana Demirspor maçını da boş geçmeyen Zaniolo, uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle skoru belirledi.
Galatasaray'ın flaş transferi Nicolo Zaniolo ilk kez 11'de şansı bulduğu Başakşehir maçında Icardi'ye asist yaptı.
Ancak kupada yenen 3 golden o da nasibini aldı.
ZANIOLO YİNE YEDEĞE
Savunmaya yardım konusunda sınıfta kalan İtalyan yıldıza yine yedek kulübesinin yolu gözüktü.
Kayserispor maçında Zaniolo yedek kulübesinde oturacak yerine Rashica ilk 11'e girecek.
Nicolo Zaniolo, şubat ayında transfer olduğu Galatasaray ile 4 maça çıktı.
İtalyan yıldız Süper Lig'de 2 gol atarken, Türkiye Kupası'nda da 1 asist yaparak toplam 3 gole direkt etki etti.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.