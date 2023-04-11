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Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon kadrosuna dahil ettiği dünya yıldızlarıyla adından sıkça söz ettiren Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri Nicolo Zaniolo olmuştu. Adı yeni sezon için Milan ve Juventus ile anılan İtalyan yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 12:04
Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu sezon yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirdi.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Sarı-kırmızılılar, bu sezonki transfer dönemlerinde birçok dünya yıldızını renklerine bağladı.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Aslan; Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimlerle sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle yankı uyandıran yönetim, kış transfer döneminde de hız kesmedi.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'ni üç transferle kapatan Galatasaray'ın en çok konuşulan transferiye Nicolo Zaniolo oldu.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcu için 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceğini açıkladı.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin avro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Roma'da mental anlamda zor günler geçiren Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyerine bomba gibi bir giriş yaptı.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

İtalyan yıldız, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Kasımpaşa maçında attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Ligin 27. haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan Adana Demirspor maçını da boş geçmeyen Zaniolo, uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle skoru belirledi.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Galatasaray'ın flaş transferi Nicolo Zaniolo ilk kez 11'de şansı bulduğu Başakşehir maçında Icardi'ye asist yaptı.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Ancak kupada yenen 3 golden o da nasibini aldı.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

ZANIOLO YİNE YEDEĞE

Savunmaya yardım konusunda sınıfta kalan İtalyan yıldıza yine yedek kulübesinin yolu gözüktü.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Kayserispor maçında Zaniolo yedek kulübesinde oturacak yerine Rashica ilk 11'e girecek.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

Nicolo Zaniolo, şubat ayında transfer olduğu Galatasaray ile 4 maça çıktı.

Galatasaray'da olay karar! Nicolo Zaniolo...

İtalyan yıldız Süper Lig'de 2 gol atarken, Türkiye Kupası'nda da 1 asist yaparak toplam 3 gole direkt etki etti.

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