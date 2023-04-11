Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? "Golün iptal edilmesi gerekirdi"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Sarı lacivertliler geri düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Zajc ve Szalai kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Sarı lacivertliler geri düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Zajc ve Szalai kaydetti.
Puanını 57'e çıkaran Kanarya, Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürdü.
Karşılaşma sonrası flaş bir tartışma ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi öncesi kural hatası olduğu yönünde tartışmalar yapıldı.
"TOPU YERE BIRAKIP ELİNE ALDI"
Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi genç kaleci Batuhan, topu yere bıraktıktan sonra tekrar eline aldı.
Hakem yorumcuları Deniz Çoban, Seçim Yıldırım ve Bülent Yıldırım pozisyonu değerlendirdi.
3 hakemin ortak fikri pozisyonda golün iptalinin gerektiğini yönündeydi.
"KAYBETSEYDİ BAŞVURABİLİRDİ"
Kural hatası yapıldığını belirten Deniz Çoban, "İhlal var, gol iptal edilmeliydi.
Görüntü: Beinsports
Bu golü atan takım kazansaydı, diğer takım kural hatası başvurusunda bulunabilirdi." açıklamasını yaptı.
Görüntü: Beinsports