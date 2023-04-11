Haberler Fenerbahçe Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? "Golün iptal edilmesi gerekirdi"

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? "Golün iptal edilmesi gerekirdi"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu. Karşılaşma sonrası flaş bir iddia ortaya atıldı. Yayıncı kuruluşun hakem yorumcuları pozisyonu kural hatası olarak yorumladı. İşte o pozisyonda yaşananlar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 09:45 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 09:53
Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? "Golün iptal edilmesi gerekirdi"

Puanını 57'e çıkaran Kanarya, Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürdü.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? "Golün iptal edilmesi gerekirdi"

Karşılaşma sonrası flaş bir tartışma ortaya atıldı.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? "Golün iptal edilmesi gerekirdi"

Fenerbahçe'nin yediği gol öncesi öncesi kural hatası olduğu yönünde tartışmalar yapıldı.

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? "Golün iptal edilmesi gerekirdi"

"KAYBETSEYDİ BAŞVURABİLİRDİ"
Kural hatası yapıldığını belirten Deniz Çoban, "İhlal var, gol iptal edilmeliydi.

Görüntü: Beinsports

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? "Golün iptal edilmesi gerekirdi"

Bu golü atan takım kazansaydı, diğer takım kural hatası başvurusunda bulunabilirdi." açıklamasını yaptı.

Görüntü: Beinsports

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