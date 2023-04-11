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Fenerbahçe'den Arda Güler için flaş talep!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Arda Güler, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Adı Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Napoli gibi birçok dev kulüple anılan genç yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 11:12
Fenerbahçe'den Arda Güler için flaş talep!

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Arda Güler için flaş talep!

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe'den Arda Güler için flaş talep!

Kanarya, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini Zajc ve Szalai'nin golleriyle 2-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Fenerbahçe'den Arda Güler için flaş talep!

Fenerbahçe, Beşiktaş yenilgisi sonrası Fatih Karagümrük galibiyetiyle moral depolarken, mücadelenin en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu.

Fenerbahçe'den Arda Güler için flaş talep!

18 yaşındaki yıldız, yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 57. dakikasında oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'den Arda Güler için flaş talep!

Genç futbolcu, oyuna girdiği dakikada itibaren sergilediği etkili performansla takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında önemli bir rol oynadı.

Fenerbahçe'den Arda Güler için flaş talep!

FENERBAHÇE ARDA GÜLER İÇİN 25 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde Kanarya'nın Arda için kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı detayı paylaşıldı.

Fenerbahçe'den Arda Güler için flaş talep!

Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.

Fenerbahçe'den Arda Güler için flaş talep!

18 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 4 asistlik performansıyla 8 gole doğrudan etki etti.

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