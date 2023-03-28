Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, 2020/2021 sezonunun ara transfer döneminde çok konuşulan bir transfere imza atmıştı.
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, 2020/2021 sezonunun ara transfer döneminde çok konuşulan bir transfere imza atmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Zamalek formasıyla Mısır'da başarılı bir grafik çizen Mostafa Mohamed'i Şubat 2021'de 1.6 milyon Euro karşılığında kiraladı.
Galatasaray kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Mısırlı forvet, attığı gollerle kısa süre içerisinde taraftarın takdirini kazandı.
İlerleyen haftalarda formu düşen 25 yaşındaki santrfor, sezon sonunda bonservisiyle birlikte Galatasaray'a transfer oldu.
Cimbom, Mostafa Mohamed transferi için Zamalek'e 3.85 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
25 yaşındaki Mısırlı Mostafa Mohamed, Galatasaray tarafından önemli bir yatırım olarak transfer edilmişti.
Akabinde ise Mauro Icardi gibi yıldızlar ile yeni bir yapılanmaya giden Aslan, Mostafa Mohamed'i hem olgunlaşması hem de satışından kâr edilebilmesi amacı ile Ligue 1 ekibi Nantes'e kiraladı.
ERDEN TİMUR'UN MOSTAFA MOHAMED HAMLESİ
Yönetim, Mostafa Mohamed'den gelecek para ile Mauro Icardi gibi yıldızlara yatırım yapacaktı...
Akşam'ın haberine göre Nantes, oyuncunun bonservisini almaktan vazgeçti ve Erden Timur'un planları iptal oldu.
Ligue 1 macerasına iyi başlayan Mostafa Mohamed, ilerleyen haftalarda beklenen performansı gösteremedi ve gözden çıkarıldı.
Soyunma odasında bile pek konuşmadığı öğrenilen Mısırlı forvet, sezon sonunda Türkiye'ye gönderilecek.
Mostafa Mohamed bu sezon Nantes formasıyla 41 maçta süre aldı.
1.85 boyundaki forvet, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Mohamed'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Mısırlı golcünün güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.