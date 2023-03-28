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Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Zamalek'ten bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralanmıştı. Sarı-kırmızılıların, Fransız ekibiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Mısırlı futbolcuyla ilgili tüm planları bozuldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 14:58 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 15:00
Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, 2020/2021 sezonunun ara transfer döneminde çok konuşulan bir transfere imza atmıştı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Sarı-kırmızılılar, Zamalek formasıyla Mısır'da başarılı bir grafik çizen Mostafa Mohamed'i Şubat 2021'de 1.6 milyon Euro karşılığında kiraladı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Galatasaray kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Mısırlı forvet, attığı gollerle kısa süre içerisinde taraftarın takdirini kazandı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

İlerleyen haftalarda formu düşen 25 yaşındaki santrfor, sezon sonunda bonservisiyle birlikte Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Cimbom, Mostafa Mohamed transferi için Zamalek'e 3.85 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

25 yaşındaki Mısırlı Mostafa Mohamed, Galatasaray tarafından önemli bir yatırım olarak transfer edilmişti.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Akabinde ise Mauro Icardi gibi yıldızlar ile yeni bir yapılanmaya giden Aslan, Mostafa Mohamed'i hem olgunlaşması hem de satışından kâr edilebilmesi amacı ile Ligue 1 ekibi Nantes'e kiraladı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

ERDEN TİMUR'UN MOSTAFA MOHAMED HAMLESİ

Yönetim, Mostafa Mohamed'den gelecek para ile Mauro Icardi gibi yıldızlara yatırım yapacaktı...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Akşam'ın haberine göre Nantes, oyuncunun bonservisini almaktan vazgeçti ve Erden Timur'un planları iptal oldu.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Ligue 1 macerasına iyi başlayan Mostafa Mohamed, ilerleyen haftalarda beklenen performansı gösteremedi ve gözden çıkarıldı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Soyunma odasında bile pek konuşmadığı öğrenilen Mısırlı forvet, sezon sonunda Türkiye'ye gönderilecek.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Mostafa Mohamed bu sezon Nantes formasıyla 41 maçta süre aldı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

1.85 boyundaki forvet, 9 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Mohamed'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Hesaplar altüst oldu

Mısırlı golcünün güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro.

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