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TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray haberleri: Bu sezon kadrosuna birçok dünya yıldızını kazandıran Galatasaray, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon için Liverpool forması giyen Firmino'yu kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Brezilyalı yıldızın transferi için girişimlerini sürdürürken; İngiliz gazeteci Ben Jacobs, Firmino'nun Galatasaray'a transferine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 12:41
TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

Sarı kırmızılılar bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

Cimbom şu ana kadar 24 karşılaşmada 60 puan alarak önemli bir istatistik elde etti.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

Aslan, ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

Öte yandan Galatasaray Yönetimi, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

Sarı kırmızılılar, sezon sonunda hücum hattına takviye yapmak istiyordu.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

Takvim'de yer alan habere göre İngiliz gazeteci Ben Jacobs, "Galatasaray'ın bu transferi bitirme konusunda Firmino'ya yoğun baskı uyguladığını biliyorum"

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

"Firmino, İtalya veya İspanya'ya gidip, kadrodaki birden fazla yıldız isimden biri olmak yerine Galatasaray'a gidip takımın yıldızı olmayı seçebilir"

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

"Galatasaray'ın burada bir şansı olabilir" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

BU SEZON 10 GOL ATTI!

31 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiltere'de 28 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

Firmino bu karşılaşmalarda 10 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

10 golün yanı sıra 5 de asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

1.81 boyundaki Sambacı ülke milli takımında ise 55 müsabakada görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

Yıldız santrfor 55 mücadelede ise 17 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - İngiliz gazeteciden Firmino itirafı! Galatasaray...

Firmino'nun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

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