Buruk farkı

Galatasaray geçen sezon kötü bir grafik çizerken taraftarlar büyük hayal kırıklıkları yaşamıştı. Sezon başında teknik direktör Okan Buruk'un gelişiyle birlikte kulübe de 'bahar' geldi. 48 yaşındaki hoca, kurduğu kusursuz organizasyonla sarı-kırmızılıları zaferden zafere koşturuyor. 23 hafta sonunda Aslan 57 puana ulaştı. 2.47 gibi müthiş bir maç başı puan ortalaması tutturan Galatasaray en yakın rakibi F.Bahçe'nin 6 puan önünde. Buruk ve öğrencilerinin en büyük hedefi sezonu şampiyonlukla tamamlamak.



HEDEFE KİLİTLENDİ

Sarı-kırmızılı camia, teknik direktör Okan Buruk'un etrafında kenetlendi. Heyecanla Mayıs ayını bekliyor. "Mayıslar bizimdir" sloganıyla 3 sezon sonra şampiyonluğu kucaklamak istiyorlar. Buruk sezon başında Galatasaray ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Sezon sonu hasretle beklenen şampiyonluk gelirse sarı-kırmızılı yönetim başarılı çalıştırıcı ile yeniden masaya oturacak. Kontratı daha ileri bir tarihe çekilecek. Buruk ve kurmayları ise şu an kontratı değil, lig şampiyonluğunu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kovalıyorlar.



KONSANTRASYON İSTEDİ

Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Genç çalıştırıcı "Kesinlikle rehavet istemiyorum. Ligde kolay maç yok. Önceden kolay denilen bazı maçlarda zorlandığımızı unutmayın. Herkes sadece Kasımpaşa maçını düşünsün. Sahaya çıkmayı özlediğinizi biliyorum. Taraftarımız önünde kendisini gösterin" dedi.



Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar dünkü çalışmasını Net Stadı'nda yaptı. Teknik direktör Okan Buruk oyuncuların yeniden stat havasını soluması için bu yönde bir karar aldı.