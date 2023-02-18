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Nando müjdesi

Trabzonspor maçında sakatlanan Muslera Antalya kampında kendini denemek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Nando müjdesi

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor'u mağlup ettiği mücadelede sakatlanan Fernando Muslera'nın sahalara dönüşü 6-8 hafta olarak açıklanmıştı. Ayağında kanama ve kısmi çökme meydana gelen Uruguaylı eldiven önemli bir profesyonel olduğu için tedavisini hiç aksatmadı ve kendisine verilen programa harfiyen uydu. Bu da deneyimli kalecinin sahalara dönüşünü erken bir tarihe çekebilir. 36 yaşındaki eldivenin doktorların da izniyle kendisini Antalya Kampı'nda denemek istediği öğrenildi. Galatasaray, Muslera'nın hızla iyileşmesi üzerine kaleci transferini erteleme kararı aldı. Dönene kadar Okan Kocuk forma giyecek.

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