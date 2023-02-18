Haberler Galatasaray Antalya'da 2 maç olacak

Antalya'da 2 maç olacak

Sarı-kırmızılılar, Türkiye'yi sarsan deprem sebebiyle lige verilen arada çalışmalarına İstanbul'da başlamıştı. Cimbom'un ilk oynayacağı rakip Gaziantepspor da ligden çekildiği için Galatasaray'ın sahaya dönüşü 1 hafta uzayacak. Teknik direktör Okan Buruk bu arayı boş geçirmemek için 20-26 Şubat tarihleri arasında oyuncularını Antalya Kampı'na götürecek. Aslan burada Alanyaspor ve Gençlerbirliği ile 2 maç yapacak. Bu maçların gelirleri depremdezelere bağışlanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Antalya'da 2 maç olacak
Sarı-kırmızılılar, Türkiye'yi sarsan deprem sebebiyle lige verilen arada çalışmalarına İstanbul'da başlamıştı. Cimbom'un ilk oynayacağı rakip Gaziantepspor da ligden çekildiği için Galatasaray'ın sahaya dönüşü 1 hafta uzayacak. Teknik direktör Okan Buruk bu arayı boş geçirmemek için 20-26 Şubat tarihleri arasında oyuncularını Antalya Kampı'na götürecek. Aslan burada Alanyaspor ve Gençlerbirliği ile 2 maç yapacak. Bu maçların gelirleri depremdezelere bağışlanacak.
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