TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.
Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, listesindeki isimlerle görüşmelerini hızlandırdı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, ilk sıraya Bologna forması giyen Musa Barrow'u aldı.
Transfer için temaslarda bulunan Galatasaray'a oyuncunun kulübünden kötü haber geldi.
TAKIMDA KALIYOR!
Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, Barrow'un transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
40 yaşındaki hoca, golcü futbolcunun takımdan ayrılmayacağını ifade etti.
Transfer hakkında net konuşan Motta, "Musa Barrow uygun teklif gelse dahi takımdan gitmeyecek.
Avrupa iddiaları var ancak ayaklarımız yere sağlam basıyor.
Her geçen gün gelişmeye odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Musa Barrow bu sezon İtalya Serie A'da 14 karşılaşmada sahaya çıktı.
Bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Sol kanat mevkisinde forma giyen Barrow, santrfor ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Gambiyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 28 maçta sahaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda 5 gol attı.
Musa Barrow, 2018 yılında Atalanta ile profesyonel sözleşme imzaladı.
2 sene sonra Bologna'ya kiralanan Barrow, geri dönmesinin ardından 2021 yılında bu sefer bonservisiyle Bologna'ya gitti.
Bu transfer için Atalanta'ya 14.34 milyon euro ödendi.
Musa Barrow'un Bologna ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Barrow kulüp kariyerinde 199 karşılaşmada 73 gol ve 34 asistle oynadı.