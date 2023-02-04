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TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Son dakika spor haberi: Transfer listesindeki isimler için girişimlerde bulunan Galatasaray, ilk hedef olarak Bologna forması giyen Musa Barrow'u belirledi. Sarı-kırmızılıların gündemindeki 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibinde teknik direktör Thiago Motta, oyuncusu Barrow'un geleceği hakkında net açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 13:34
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, listesindeki isimlerle görüşmelerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, ilk sıraya Bologna forması giyen Musa Barrow'u aldı.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Transfer için temaslarda bulunan Galatasaray'a oyuncunun kulübünden kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

TAKIMDA KALIYOR!
Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, Barrow'un transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

40 yaşındaki hoca, golcü futbolcunun takımdan ayrılmayacağını ifade etti.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Transfer hakkında net konuşan Motta, "Musa Barrow uygun teklif gelse dahi takımdan gitmeyecek.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Avrupa iddiaları var ancak ayaklarımız yere sağlam basıyor.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Her geçen gün gelişmeye odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Musa Barrow bu sezon İtalya Serie A'da 14 karşılaşmada sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Sol kanat mevkisinde forma giyen Barrow, santrfor ve forvet arkası bölgelerinde de görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Gambiyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 28 maçta sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Bu karşılaşmalarda 5 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Musa Barrow, 2018 yılında Atalanta ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

2 sene sonra Bologna'ya kiralanan Barrow, geri dönmesinin ardından 2021 yılında bu sefer bonservisiyle Bologna'ya gitti.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Bu transfer için Atalanta'ya 14.34 milyon euro ödendi.

TRANSFER HABERİ: Musa Barrow Galatasaray'a gelecek mi? Resmi açıklama yapıldı

Musa Barrow'un Bologna ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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