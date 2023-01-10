PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor.
Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor.
Sarı-kırmızılıların PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli oyuncu, performansıyla göz dolduruyor.
Forma giydiği maçlarda kalitesini konuşturan Icardi, skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.
DERBİDE YILDIZLAŞTI!
Yıldız golcü, Fenerbahçe derbisine performansıyla damga vurdu.
Karşılaşmaya yedek başlayan Icardi, oyuna girmesinin ardından yaptıklarıyla maçın adamı oldu.
Kerem Aktürkoğlu'na asist yapan Arjantinli forvet, 90+10. dakikada yaptığı şık vuruşla maçın skorunu tayin etti.
Mauro Icardi saha içinde sergiledikleriyle taraftarın sevgilisi konumuna geldi.
PSG'de hayal kırıklığı yaşayan Icardi, kiralandığı Galatasaray'da yeniden kendini buldu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki oyuncunun geleceği merak ediliyor.
Galatasaray'ın takımda tutmak istediği Icardi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.
Icardi'nin kiralık kontratında satın alma opsiyonu bulunmuyor.
PSG'DE GÖZDEN ÇIKARILDI!
Gazzetta dello Sport, Fransız ekibi PSG'nin Mauro Icardi'yi kadroda düşünmediğini iddia etti.
Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu, teknik direktör Christophe Galtier'in gelecek planları arasında yer almıyor.
GALATASARAY TUTMAK İSTİYOR!
Galatasaray Kulübü, PSG'de kadroda düşünülmeyen Mauro Icardi'yi takımda tutmak istiyor.
Söz konusu haberde; Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Icardi'den çok memnun olduğu ve onu kiralama süresinin ötesinde tutmak istediğinin altı çizildi.
ICARDI GALATASARAY'DA MUTLU!
Yıldız oyuncunun İstanbul'da yaşamaktan keyif aldığı ve Galatasaray formasıyla sahaya çıkmaktan mutluluk duyduğu kaydedildi.
Galatasaraylı kurmayların, transfer için PSG ile masaya oturacağı belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız ekibiyle anlaşma sağlayabilmek için şartları zorlayacak.
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 7 maçta sahaya çıktı.
5 gol ve 4 asistlik performansıyla parmak ısırttı.