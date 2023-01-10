Haberler Galatasaray PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Son dakika spor haberi: Mauro Icardi, Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarı mest ediyor. Fenerbahçe ile oynanan derbide kalitesini konuşturan Arjantinli forvet 1 gol ve 1 asistle maçın yıldızı oldu. Camianın oldukça memnun olduğu Icardi ile yola devam edilmek isteniyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu hakkındaki müjde, bonservisini elinde bulunduran PSG'den geldi. İşte flaş gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 21:09 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 21:20
BURAK ŞENTÜRK
PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci yaşanıyor.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Sarı-kırmızılıların PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli oyuncu, performansıyla göz dolduruyor.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Forma giydiği maçlarda kalitesini konuşturan Icardi, skora yaptığı katkıyla dikkat çekiyor.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

DERBİDE YILDIZLAŞTI!
Yıldız golcü, Fenerbahçe derbisine performansıyla damga vurdu.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Karşılaşmaya yedek başlayan Icardi, oyuna girmesinin ardından yaptıklarıyla maçın adamı oldu.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Kerem Aktürkoğlu'na asist yapan Arjantinli forvet, 90+10. dakikada yaptığı şık vuruşla maçın skorunu tayin etti.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Mauro Icardi saha içinde sergiledikleriyle taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

PSG'de hayal kırıklığı yaşayan Icardi, kiralandığı Galatasaray'da yeniden kendini buldu.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki oyuncunun geleceği merak ediliyor.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Galatasaray'ın takımda tutmak istediği Icardi hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Icardi'nin kiralık kontratında satın alma opsiyonu bulunmuyor.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

PSG'DE GÖZDEN ÇIKARILDI!
Gazzetta dello Sport, Fransız ekibi PSG'nin Mauro Icardi'yi kadroda düşünmediğini iddia etti.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Fransız ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu, teknik direktör Christophe Galtier'in gelecek planları arasında yer almıyor.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

GALATASARAY TUTMAK İSTİYOR!
Galatasaray Kulübü, PSG'de kadroda düşünülmeyen Mauro Icardi'yi takımda tutmak istiyor.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Söz konusu haberde; Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Icardi'den çok memnun olduğu ve onu kiralama süresinin ötesinde tutmak istediğinin altı çizildi.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

ICARDI GALATASARAY'DA MUTLU!
Yıldız oyuncunun İstanbul'da yaşamaktan keyif aldığı ve Galatasaray formasıyla sahaya çıkmaktan mutluluk duyduğu kaydedildi.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Galatasaraylı kurmayların, transfer için PSG ile masaya oturacağı belirtiliyor.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız ekibiyle anlaşma sağlayabilmek için şartları zorlayacak.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 7 maçta sahaya çıktı.

PSG'den Galatasaray'a Mauro Icardi müjdesi! Transferi...

5 gol ve 4 asistlik performansıyla parmak ısırttı.

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