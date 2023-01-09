Haberler Galatasaray Selam dur lidere

Selam dur lidere

Galatasaray paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Derbi galibiyeti sonrasında sarı-kırmızılı kulübün resmi hesapları durmak bilmedi: “Bu şehrin hakimi biziz ve Selam Dur Lidere” yazdılar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Selam dur lidere

Fenerbahçe taraftarı karşılaşma öncesinde harika bir koreografi gösterisi sundu. Ancak sahada takım, taraftara ayak uyduramadı. 90 dakika sonunda 3-0'lık sonuçla büyük sevinç yaşayan Galatasaray cephesi ise mutluydu. Kulübün sosyal medya hesabı üst üste paylaşımlar yaptı. Sarı-lacivertli tribünlerin yaptığı koreografide "İki Kıta Yedi Tepe. En Büyük Fenerbahçe" yazısının sonunu "İki Kıta Yedi Tepe. Selam Dur Lidere" şeklinde değiştirdiler. Sarı-lacivertlilerin "Bizim şehrimiz bizim kurallarımız" yazısı da "Bu şehrin hakimi biziz" olarak değişti.

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