Fenerbahçe taraftarı karşılaşma öncesinde harika bir koreografi gösterisi sundu. Ancak sahada takım, taraftara ayak uyduramadı. 90 dakika sonunda 3-0'lık sonuçla büyük sevinç yaşayan Galatasaray cephesi ise mutluydu. Kulübün sosyal medya hesabı üst üste paylaşımlar yaptı. Sarı-lacivertli tribünlerin yaptığı koreografide "İki Kıta Yedi Tepe. En Büyük Fenerbahçe" yazısının sonunu "İki Kıta Yedi Tepe. Selam Dur Lidere" şeklinde değiştirdiler. Sarı-lacivertlilerin "Bizim şehrimiz bizim kurallarımız" yazısı da "Bu şehrin hakimi biziz" olarak değişti.