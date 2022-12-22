Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten iddialı açıklamalar: Adres belli

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kupasının Türkiye'ye gelmesi halinde bunu getirecek kulübün Galatasaray olacağını söyledi. Beykoz Üniversitesi'nde panele katılan ve kulübün finansal durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, geliştirdikleri projelerden oluşturulacak fonlarla rahat nefes almayı planladıklarını söyledi. Bir öğrencinin "Borçsuz bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kupasını getirebilir mi?" şeklindeki sorusuna "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek. Bütün projelerin hedefinde o büyük kupaları buraya getirmek var" diye cevap verdi.

FİNANSAL DURUM ÇOK ÖNEMLİ

Ronaldo için gazetecilere 'Niye soruyorsunuz' ki diye çıkışan Özbek öğrencilerin karşısında bir miktar yelkenleri suya indirdi. Herkesin böyle bir futbolcuyu kadrosunda görmek isteyeceğini ifade eden başkan, "Kulüplerin finansal yapıları itibarıyla bakınca Ronaldo gibi futbolcuların maliyetlerinin öyle bir seviyesi var ki Türkiye'deki kulüplerin karşılaması mümkün değil. Ronaldo bir dünya yıldızı, 'istemiyorum' gibi net bir cevap vermek de Ronaldo'yu yaralar. Ronaldo'yu basın ve spor alemi Galatasaray'la eşleştirdi. Demek ki böyle bir yıldızın Türkiye'de gideceği tek kulüp Galatasaray" diye konuştu.