Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten iddialı açıklamalar: Adres belli

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten iddialı açıklamalar: Adres belli

Dursun Özbek yaptığı açıklamalarda,“Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye’ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur” “Ronaldo’yu spor alemi Galatasaray’la eşleştirdi. Demek ki böyle bir yıldızın Türkiye’de gideceği tek kulüp Galatasaray” ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten iddialı açıklamalar: Adres belli

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi kupasının Türkiye'ye gelmesi halinde bunu getirecek kulübün Galatasaray olacağını söyledi. Beykoz Üniversitesi'nde panele katılan ve kulübün finansal durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, geliştirdikleri projelerden oluşturulacak fonlarla rahat nefes almayı planladıklarını söyledi. Bir öğrencinin "Borçsuz bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kupasını getirebilir mi?" şeklindeki sorusuna "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek. Bütün projelerin hedefinde o büyük kupaları buraya getirmek var" diye cevap verdi.

FİNANSAL DURUM ÇOK ÖNEMLİ

Ronaldo için gazetecilere 'Niye soruyorsunuz' ki diye çıkışan Özbek öğrencilerin karşısında bir miktar yelkenleri suya indirdi. Herkesin böyle bir futbolcuyu kadrosunda görmek isteyeceğini ifade eden başkan, "Kulüplerin finansal yapıları itibarıyla bakınca Ronaldo gibi futbolcuların maliyetlerinin öyle bir seviyesi var ki Türkiye'deki kulüplerin karşılaması mümkün değil. Ronaldo bir dünya yıldızı, 'istemiyorum' gibi net bir cevap vermek de Ronaldo'yu yaralar. Ronaldo'yu basın ve spor alemi Galatasaray'la eşleştirdi. Demek ki böyle bir yıldızın Türkiye'de gideceği tek kulüp Galatasaray" diye konuştu.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Dünya Galatasaray'ı konuşacak! Icardi'yi bile gölgede bırakacak transfer
Ortalık fena karıştı! Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun nafaka tartışmasına Didem Uzel de dahil oldu
Beşiktaş'ta Onur ısrarı! O da gelmek istiyor
Kupada sahne Cimbom'un! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Sevilla'ya Nelsson teklifi!
Kupada sahne Cimbom'un! İşte Okan Buruk'un ilk 11'i
Yeni asgari ücret bugün saat kaçta belli olacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Kırıkkale TOKİ kura çekilişi canlı izle
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:38
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:27
Muhabirden özür diledi Muhabirden özür diledi 01:12
Al Nassr iddiası Al Nassr iddiası 01:00
Kupa Kartalı Kupa Kartalı 00:56
Güneş: Hatalı tercih olabilir Güneş: Hatalı tercih olabilir 00:55
Daha Eski
N’koudou: Beşiktaş kaybedemez! N’koudou: Beşiktaş kaybedemez! 00:54
Millilere plaket verildi Millilere plaket verildi 00:53
Tosun Paşa coştu Tosun Paşa coştu 00:52
5 dakikada Beşiktaş 5 dakikada Beşiktaş 00:52
Messi beni iyi tanır Messi beni iyi tanır 00:51
Samsunspor’da flaş ayrılık! Samsunspor’da flaş ayrılık! 00:50