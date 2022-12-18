Zor dönemden geçiyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, zor günlerden geçtiğini belirtiği kulübü iyi günlere taşımak için durmadan çalıştıklarını söyledi. Nef Stadı'nda düzenlenen divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, gayrimenkul projeleri hakkında üyeleri bilgilendirdi. Yönetim olarak şeffaf bir şekilde çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Özbek, "Galatasaray çok zor bir dönemden geçiyor. Ama ben ve ekip arkadaşlarım ümitsiz değiliz. Çünkü tünelin sonundaki ışığı görüyoruz. O ışığa ulaşmak için durmadan çalışıyoruz." dedi. Kulübün Mecidiyeköy'deki rezidans projesine büyük önem verdiklerini anlatan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şöyle devam etti:



KURTULMAK İÇİN İLK ADIMI ATIYORUZ

"Bu projeden gelecek gelirle Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasının oluşturduğu yükten kurtulmanın ilk adımını atacağız. Her fırsatta size bilgi vermeye ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın bize ne getirip, ne götürdüğünü anlatmaya çalışıyorum. Bu faiz sarmalından çıkamazsak kimse kusura bakmasın, çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız bir gelecek olmaz. Mecidiyeköy'deki rezidans projesinden oluşturulacak fonun, Florya ve Kemerburgaz'daki projelerimize bir motor olacağını belirtmek istiyorum. Bu projelerin hızlandırmasını da sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.



KEMERBURGAZ'A DAVET ETTİ

Dursun Özbek, Florya'da bulunan Metin Oktay Tesisleri'ni Kemerburgaz'a taşımak istediklerini vurgulayarak, "Kemerburgaz'daki inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Çok kısa bir süre sonra orada temel atma töreninde buluşacağız. Temel atma törenine hepinizi davet ediyorum. Tarihini de sizlere bildireceğim" ifadelerini kullandı.



YÜZDE 70'İNİ SATACAĞIZ

Mecidiyeköy'de 'GS LEO Residences' adını verdikleri proje ile ilgili bilgi veren Özbek, "Projemize beklentinin çok üstünde destek ve talep var. Onun için bugün projenin sadece yüzde 70'ini satışa sunuyoruz. Kalanı da daha sonra daha iyi fiyatla satmak üzere muhafaza edeceğiz. Aslan gibi başladık, aynı şekilde sonunu getireceğiz. Mecidiyeköy'deki rezidans projesinden milyarın üzerinde bir fon oluşturmayı bekliyoruz. Bu fonla Florya, Kemerburgaz ve Galatasaray Adası'ndaki projemiz hayat bulacaktır" dedi.



MÜJDE VERECEĞİM

Florya projesi ve Galatasaray Adası'ndaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Özbek, "Florya'daki proje, Emlak Konut'a ait 40 dönüm arsanın satın alınmasıyla hayata geçecek proje. Sonuna geldik. İnşallah kısa bir süre sonra bu müjdeyi vermek istiyorum. Adayı bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon kısmen hizmete açtık. Önümüzdeki yaz sezonunda adanın tümü hizmet verecek şekle gelecektir" diye konuştu.



BİZ TEMEL ATACAĞIZ

Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın spor salonuna olan ihtiyacına değinerek, şunları kaydetti: Spor salonu projesi, Galatasaray'ın olmazsa olmazı projelerinden biri. Göçebe gibi, erkek basketbolu bir gün bir yerde oynuyoruz, kadın basketbolu başka bir yerde oynuyoruz. Korkunç bir dağılmışlık var. Yüzme başka bir yerde, sutopu başka bir yerde. Bunun giderilmesi lazım. Biz temelini atacağız, bizden sonraki yönetimler de bu projeleri devam ettirecekler.



DÖNEM ZARARI 671 MİLYON TL

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya da toplantıda, kulübün 9 aylık dönemdeki mali raporları hakkında sunum yaptı. Sarıkaya, kulüp ve bağlı ortaklarının 30 Eylül 2022 itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide raporlarına göre, 9 aylık dönem zararlarının 671 milyon lira olduğunu aktardı.