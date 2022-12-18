Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

Atletico Madrid, kış transferi için Kerem Aktürkoğlu ile iletişime geçti.
Atletico Madrid, kış transferi için Kerem Aktürkoğlu ile iletişime geçti.
Madrid kulübü, şu anda Avrupa'nın birçok büyük takımı tarafından takip edilen futbolcuya sahip olan Galatasaray ile eski bir operasyonu tekrarlamak istiyor.
İspanyol basınında yer alan haber şöyle;
Atletico Madrid teknik direktörü Simeone, Arda Turan'dan aldığı katkıyı Kerem Aktürkoğlu'dan da alabilir.
Arda, Atletico de Madrid'in 2014'te İspanya Ligi'ni kazanmasına öncülük eden kahramanlardan biriydi.
Sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Lizbon'daki Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda kilit rol oynamıştı ve Simeone için tamamen güvenilir bir oyuncuydu.
2015'te FC Barcelona'ya gitmeye karar vermesine rağmen taraftarların en sevdiği oyunculardan biri olarak anılıyor.
Atletico, Kerem'in sergilediği performansı değerlendirerek benzer bir operasyonu tekrarlamak istiyor.
Bu nedenle büyük takımların radarına takılan Kerem Aktürkoğlu ile yakından ilgileniliyorlar.
Kerem şu anda Türk futbolunun en gözde kanat oyuncusu. Aynı zamanda en umut verici oyuncularından biri.
Sadece 24 yaşında. Kariyerinde yeni bir sıçrama yapmaya hazır olduğunu şimdiden gösterdi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 5 gol kaydetti. Sol kanatta oynadığı düşünülürse bu oldukça iyi bir rakam.
Piyasa değeri son aylarda düştü. Şu anda 13 milyon euro.
Yeni sözleşme imzalamış olması Galatasaray'ı pazarlıkta avantajlı kılıyor.
Ancak Atletico de Madrid, yeni Arda Turan olarak gördükleri Kerem Aktürkoğlu'nu almak için 15 milyon euroya yakın bir meblağ ödemeye razı.