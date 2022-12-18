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Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. Milli futbolcu için son olarak Atletico Madrid devreye girdi. İspanyol basınının '2. Arda Turan' olarak tanıttığı golcü futbolcu için önerilecek bonservis bedeli de yazıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 11:44
Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

Atletico Madrid, kış transferi için Kerem Aktürkoğlu ile iletişime geçti.

Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

Madrid kulübü, şu anda Avrupa'nın birçok büyük takımı tarafından takip edilen futbolcuya sahip olan Galatasaray ile eski bir operasyonu tekrarlamak istiyor.

Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

İspanyol basınında yer alan haber şöyle;

Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

2015'te FC Barcelona'ya gitmeye karar vermesine rağmen taraftarların en sevdiği oyunculardan biri olarak anılıyor.

Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

Atletico, Kerem'in sergilediği performansı değerlendirerek benzer bir operasyonu tekrarlamak istiyor.

Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

Bu nedenle büyük takımların radarına takılan Kerem Aktürkoğlu ile yakından ilgileniliyorlar.

Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

Kerem şu anda Türk futbolunun en gözde kanat oyuncusu. Aynı zamanda en umut verici oyuncularından biri.

Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

Sadece 24 yaşında. Kariyerinde yeni bir sıçrama yapmaya hazır olduğunu şimdiden gösterdi.

Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 5 gol kaydetti. Sol kanatta oynadığı düşünülürse bu oldukça iyi bir rakam.

Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

Piyasa değeri son aylarda düştü. Şu anda 13 milyon euro.

Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

Yeni sözleşme imzalamış olması Galatasaray'ı pazarlıkta avantajlı kılıyor.

Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı gözden çıkardı!

Ancak Atletico de Madrid, yeni Arda Turan olarak gördükleri Kerem Aktürkoğlu'nu almak için 15 milyon euroya yakın bir meblağ ödemeye razı.

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