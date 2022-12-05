GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar son olarak İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Aslan bu maçta, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk, genç oyuncuları bu karşılaşmada deneme şansı buldu.
Rayo Vallecano ile oynanan maçta dikkatleri üzerine çeken Baran Aksaka, orta sahada iyi bir alternatif olacağını gösterdi.
19 yaşındaki yıldız adayına Süper Lig ve 1. Lig'den çok sayıda teklif geldiği öğrenildi.
Ancak sarı-kırmızılı kulübün oyuncuyu kiralamayı düşünmediği bildirildi.
Bu sezon Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Baran Aksaka, 16 dakika süre aldı.
Genç futbolcu ayrıca U19 Süper Lig, UEFA Gençlik Ligi ve Rezerv Lig'de toplamda 15 maçta görev aldı.
Bu karşılaşmalarda 6 gol atan genç yıldız adayı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
ÖZGÜR BARAN AKSAKA KİMDİR?
29 Ocak 2003 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı.
1.78 cm boyundaki genç futbolcu, orta sahada ön libero mevkisinde forma giyiyor.
19 yaşındaki Baran, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Genç oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.