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GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam eden Galatasaray, son olarak Rayo Vallecano ile hazırlık maçı oynadı. Bu mücadelede genç oyuncularını değerlendiren teknik direktör Okan Buruk'un Baran Aksaka'yı beğendiği bildirildi. Genç oyuncuya birçok talibin olduğu da öğrenildi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 09:36
GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

Sarı-kırmızılılar son olarak İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

Aslan bu maçta, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Teknik direktör Okan Buruk, genç oyuncuları bu karşılaşmada deneme şansı buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

Rayo Vallecano ile oynanan maçta dikkatleri üzerine çeken Baran Aksaka, orta sahada iyi bir alternatif olacağını gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

19 yaşındaki yıldız adayına Süper Lig ve 1. Lig'den çok sayıda teklif geldiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

Ancak sarı-kırmızılı kulübün oyuncuyu kiralamayı düşünmediği bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

Bu sezon Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Baran Aksaka, 16 dakika süre aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

Genç futbolcu ayrıca U19 Süper Lig, UEFA Gençlik Ligi ve Rezerv Lig'de toplamda 15 maçta görev aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

Bu karşılaşmalarda 6 gol atan genç yıldız adayı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

ÖZGÜR BARAN AKSAKA KİMDİR?

29 Ocak 2003 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

Profesyonel futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Baran Aksaka sürprizi! Transfer...

1.78 cm boyundaki genç futbolcu, orta sahada ön libero mevkisinde forma giyiyor.

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