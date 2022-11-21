Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Galatasaray, bir süredir dünyaca ünlü golcü Memphis Depay ile yakından ilgileniyordu.
Galatasaray, bir süredir dünyaca ünlü golcü Memphis Depay ile yakından ilgileniyordu.
Sarı kırmızılıların, Memphis Depay'ın transfer durumunu yakından takip ettiği biliniyordu.
Cimbom, forvet hattına Icardi ve Seferovic'i katsa da, Depay ilgisinden vazgeçmiyordu.
Hollandalı yıldızın transfer akıbetine dair Daily Express'te önemli bir habere yer verildi.
Aktarılan bilgilere göre Memphis Depay, Barcelona'dan ayrılabilir.
Bununla beraber, Memphis Depay'ın bir sonraki durağının da İngiltere olabileceği iddiasına yer verildi.
Buna göre Memphis Depay, İngiltere Premier Lig devine imza atabilir.
Haberde, hücum hattında sorun yaşayan Chelsea'nin, Memphis Depay'a ilgi duyduğu ifade edildi.
Bununla beraber mavi beyazlıların, Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak için ocak ayında düğmeye basacağı kaydedildi.
"AYRILMAK İSTİYOR"
Öte yandan Memphis Depay'ın, kariyerine Barcelona'da devam etmek istemediği neredeyse kesinleşti.
Hollanda Milli Takımı ile Katar'da, Dünya Kupası'nda olan Memphis Depay'ın, turnuva sonrası yeni takımına katılması bekleniyor.
Öte yandan Chelsea'nin, Depay için ödemesi beklenen rakam da hemen hamen belli oldu.
Buna göre İngilzi devi, Memphis Depay 4.5 milyon sterlin gibi cüzzi bir miktara kadrosuna katabilir.
Haberin sonunda, Barcelona'nın Depay ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı bilgisine yer verildi.
Memphis Depay, bu sezon Barcleona formasıyla toplamda 3 maça çıkarken 1 gol kaydetti.