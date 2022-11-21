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Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların bir süredir peşinde olduğu iddia edilen Hollandalı yıldız Memphis Depay ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Daily Express, Memphis Depay'ın yeni adresini duyurdu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 12:51
Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Galatasaray, bir süredir dünyaca ünlü golcü Memphis Depay ile yakından ilgileniyordu.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Sarı kırmızılıların, Memphis Depay'ın transfer durumunu yakından takip ettiği biliniyordu.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Cimbom, forvet hattına Icardi ve Seferovic'i katsa da, Depay ilgisinden vazgeçmiyordu.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Hollandalı yıldızın transfer akıbetine dair Daily Express'te önemli bir habere yer verildi.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Aktarılan bilgilere göre Memphis Depay, Barcelona'dan ayrılabilir.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Bununla beraber, Memphis Depay'ın bir sonraki durağının da İngiltere olabileceği iddiasına yer verildi.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Buna göre Memphis Depay, İngiltere Premier Lig devine imza atabilir.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Haberde, hücum hattında sorun yaşayan Chelsea'nin, Memphis Depay'a ilgi duyduğu ifade edildi.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Bununla beraber mavi beyazlıların, Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak için ocak ayında düğmeye basacağı kaydedildi.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

"AYRILMAK İSTİYOR"
Öte yandan Memphis Depay'ın, kariyerine Barcelona'da devam etmek istemediği neredeyse kesinleşti.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Hollanda Milli Takımı ile Katar'da, Dünya Kupası'nda olan Memphis Depay'ın, turnuva sonrası yeni takımına katılması bekleniyor.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Öte yandan Chelsea'nin, Depay için ödemesi beklenen rakam da hemen hamen belli oldu.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Buna göre İngilzi devi, Memphis Depay 4.5 milyon sterlin gibi cüzzi bir miktara kadrosuna katabilir.

Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Haberin sonunda, Barcelona'nın Depay ile yollarını ayırmaya sıcak baktığı bilgisine yer verildi.


Galatasaray'da transferde kötü haber! Memphis Depay...

Memphis Depay, bu sezon Barcleona formasıyla toplamda 3 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

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