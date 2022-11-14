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Galatasaray istiyordu! Eden Hazard'dan transfer açıklaması

Sezon başında yaptığı transferlerle Avrupa'da adından söz ettiren Galatasaray için, Eden Hazard ismi de gündeme gelmişti. Real Madrid'de forma şansı bulamayan Hazard için Galatasaray'ın girişimde olduğu yazılıyordu. Eden Hazard transfer iddialarına açıklık getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 22:43
Galatasaray istiyordu! Eden Hazard'dan transfer açıklaması

- Real Madrid'deki durumunu nasıl görüyorsun?

İyi gidiyor diyemem. Şu an oynamıyorum. Yalnızca antrenman yapıyorum ve neredeyse hiç antrenman kaçırmadım. Ancelotti hakkında bir eleştirim yok. Benimle ilgili düşüncelerini basın toplantısında açıklamıştı. Hep aynı sorulara yanıt vermesi onun için zor. Sezon başında görüştük ve benden maksimumumu vermemi istedi. Bunu deniyorum.

Galatasaray istiyordu! Eden Hazard'dan transfer açıklaması

Daha fazla oynamak istiyorum. Ben oynadığımda takım iyi sonuçlar alamıyordu. Çıkmaza girmiştim. Bu durumu kabul ediyorum. Her gün daha fazlasını verebileceğimi, yapacak güzel şeylerim olduğunu antrenmanlarda göstermeye çalışıyorum.

Galatasaray istiyordu! Eden Hazard'dan transfer açıklaması

- Ocak ayında ayrılmayı düşünüyor musun?

Real Madrid'den ayrılmak istemiyorum. Ancak bu karar yalnızca bana ait değil. Bunların hepsini Dünya Kupası sonrası konuşacağız.

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