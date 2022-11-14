Galatasaray istiyordu! Eden Hazard'dan transfer açıklaması

- Real Madrid'deki durumunu nasıl görüyorsun?

İyi gidiyor diyemem. Şu an oynamıyorum. Yalnızca antrenman yapıyorum ve neredeyse hiç antrenman kaçırmadım. Ancelotti hakkında bir eleştirim yok. Benimle ilgili düşüncelerini basın toplantısında açıklamıştı. Hep aynı sorulara yanıt vermesi onun için zor. Sezon başında görüştük ve benden maksimumumu vermemi istedi. Bunu deniyorum.