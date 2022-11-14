Galatasaray istiyordu! Eden Hazard'dan transfer açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon başında Seferovic, Icardi, Mertens, Oliveira, Torreira ve Mata gibi yıldızları kadrosuna katmıştı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezon başında Seferovic, Icardi, Mertens, Oliveira, Torreira ve Mata gibi yıldızları kadrosuna katmıştı.
Ara transfer döneminde de durmaya niyeti olmayan Aslan'ın Real Madrid'de forma şansı bulamayan Eden Hazard'ı gündemine aldığı iddia edilmişti.
Belçikalı yıldız, Dünya Kupası öncesinde Fransız basınına açıklamalarda bulunurken transfer durumuna ilişkin de konuştu. İşte Hazard'ın o sözleri...
- Real Madrid'deki durumunu nasıl görüyorsun?
İyi gidiyor diyemem. Şu an oynamıyorum. Yalnızca antrenman yapıyorum ve neredeyse hiç antrenman kaçırmadım. Ancelotti hakkında bir eleştirim yok. Benimle ilgili düşüncelerini basın toplantısında açıklamıştı. Hep aynı sorulara yanıt vermesi onun için zor. Sezon başında görüştük ve benden maksimumumu vermemi istedi. Bunu deniyorum.
Daha fazla oynamak istiyorum. Ben oynadığımda takım iyi sonuçlar alamıyordu. Çıkmaza girmiştim. Bu durumu kabul ediyorum. Her gün daha fazlasını verebileceğimi, yapacak güzel şeylerim olduğunu antrenmanlarda göstermeye çalışıyorum.
- Ocak ayında ayrılmayı düşünüyor musun?
Real Madrid'den ayrılmak istemiyorum. Ancak bu karar yalnızca bana ait değil. Bunların hepsini Dünya Kupası sonrası konuşacağız.
- Teknik direktör olsan kendini milli takıma seçer miydin?
Son iki yılıma bakarsak hayır. Ancak son on beş yılım boyunca ve milli takımda yaptıklarım, evet.