Özbek'ten sert çıkış: Bir adım geri atmayız

Cimbom'da divan toplandı. Bir konuşma yapan sarı- kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek sert açıklamalar yaptı. Özbek "Son dönemde gerek federasyon gerekse medya içinde yerleşmiş odaklarla büyük bir mücadele içindeyiz. Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için gözünü kırpmadan Türk futbolunu manipüle eden bu grupla savaşımız bir günde bitmeyecek. Hem Galatasaray hem de Türk futbolu için doğruları söylemeye devam edeceğiz. Bir adım bile geri adım atmadan bu mücadeleden zaferle çıkacağımıza gönülden inanıyorum. Bu mücadele bizi bir saniye bile yormaz, yaralamaz. Bizi asıl yaralayan, bu şer odaklarının ürettiği akla hayale sığmayacak yalanlara inanıp o yalanlar üzerinden bizi yıpratmaya çalışan bazı Galatasaraylılar" dedi.

BİRLİĞİMİZİ KORUYALIM

"Göreve gelir gelmez ilk işimiz birliği ve beraberliği oluşturmak oldu. Tek amaçları var. Bu sevgi iklimini engellemek. Galatasaray bugüne kadar kutuplaşmadan, küskünlüklerden yarar görmedi. Seçildiğimiz günden bugüne samimi eleştirileri her zaman dikkate aldık ama bizim bu samimiyetimizin bir zayıflık gibi anlaşılmasına, suistimal edilmesine de kesinlikle izin vermeyeceğiz"

850 MİLYON TL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek enkaz edebiyatı yapmadıklarını sadece gerçekleri açıkladıklarını söyledi. Özbek "Bugüne yaklaşık 850 milyon TL'lik ödeme yaptık. Üstelik bu ödemeleri Avrupa kupaları ve token gibi gelirlerimiz olmadan yaptık. Tüm kesintilere rağmen ödemelerimizi düzgün şekilde gerçekleştiriyoruz. Galatasaray'ın yararına olacak adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

SATMAKLA OLMUYOR

"Galatasaray mevcut gayrimenkullerini bugün satsa borcu yine kapanmıyor. Florya, ve Kemerburgaz projelerinden düzenli gelir elde edeceğiz. Mecidiyeköy'deki binamızı düzenleyip ciddi rakamlara satacağız"