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Atatürk anıldı

Galatasaray Kulübü, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde Nef Stadyumu'nda anma töreni düzenledi. Başkan Dursun Özbek, yöneticiler ve kulüp çalışanları saat 09.05'te Atatürk anısına saygı duruşunda bulundu. Törende bir konuşma yapan Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, Bugün 10 Kasım. Ve her 10 Kasım gibi içimizde bir parça hüzün var. Galatasaray olarak, şanlı geçmişimizle Cumhuriyet'in yüzü olarak, Atatürk'ü yaşadığımız her an anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 06:50
Atatürk anıldı
Galatasaray Kulübü, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde Nef Stadyumu'nda anma töreni düzenledi. Başkan Dursun Özbek, yöneticiler ve kulüp çalışanları saat 09.05'te Atatürk anısına saygı duruşunda bulundu. Törende bir konuşma yapan Özbek, "Değerli Galatasaraylılar, Bugün 10 Kasım. Ve her 10 Kasım gibi içimizde bir parça hüzün var. Galatasaray olarak, şanlı geçmişimizle Cumhuriyet'in yüzü olarak, Atatürk'ü yaşadığımız her an anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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