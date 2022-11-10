İngiliz basınından olay iddia! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Devrim Özkan...

GÜVENLİKLER, ICARDI'Yİ OTELE SOKMADI

Wanda ile barışmak için Buenos Aires'e giden Icardi hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Wanda'nın kaldığı otele giden yıldız futbolcu güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Gossipeame'nin paylaştığı görüntülerde Icardi'nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyor.

Wanda Nara şu açıklamalarda bulundu;

"Mauro Icardi ile ayrılığım beni çok acıttı. Sonsuza dek aşka inanan bir insanım. eçtiğim adamın yanında yaşlanmaya inanıyorum ama bazen hayat sizi şaşırtıyor ve biz ilerlemeliyiz. Daima mutluluğu aramalı ve çocuklara hayatta ne olursa olsun her zaman mutluluğu araması gerektiğini göstermeliyiz."