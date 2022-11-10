Haberler Galatasaray İngiliz basınından olay iddia! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Devrim Özkan...

İngiliz basınından olay iddia! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Devrim Özkan...

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve oyuncu Devrim Özkan arasında aşk yaşandığı iddiaları, İngiliz The Sun gazetesinde yer aldı. Sarı kırmızılıların golcüsü bilindiği üzere Wanda Nara ile ayrılık kararı almış ancak çocuklarından dolayı, görüşmeye devam etmişti. İşte The Sun'da yer alan o haber ve ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 15:37
İngiliz basınından olay iddia! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Devrim Özkan...

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Beşiktaş derbisine kadar saha dışında yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Arjantinli golcü derbide attığı 2 golle yeniden yeşil sahadaki başarısıyla gündeme geldi. Yıldız golcü Eylül ayının başında Wanda Nara ile 9 yıllık ilişkisini sonlandırdığını açıklamıştı.

İngiliz basınından olay iddia! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Devrim Özkan...

Bu olayın ardından Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikteliğini duyurdu. Wanda Nara, İtalya'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Arjantinli medyatik güzel, Mauro Icardi hakkında konuştuğu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Wanda Nara; Mauro Icardi'nin China Suarez ile yaşadığı ihanet iddialarına da cevap verdi. İngiltere'den Mauro Icardi ve Devrim Özkan hakkında gündeme bomba gibi düşen iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

İngiliz basınından olay iddia! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Devrim Özkan...

NELER YAŞANDI?

Galatasaray 'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi ve menajeri Wanda Nara geçtiğimiz ay ayrıldıklarını duyurmuştu.

'BENİM İÇİN ACI VERİCİ' DEMİŞTİ

Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı. Wanda Nara ayrılığı şu sözlerle açıklamıştı;

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum"

İngiliz basınından olay iddia! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Devrim Özkan...

BARIŞMAK İÇİN WANDA'NIN OTELİNE GİTTİ AMA…

Daha sonra Icardi'nin izin alıp özel işleri için Arjantin'e gittiği açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun Wanda Nara'yı barışmaya ikna etmek için ülkesine gittiği belirtilmişti. Icardi'nin o tarihlerde Wanda Nara'nın otelinin önünde şok görüntüleri ortaya çıktı.

İngiliz basınından olay iddia! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Devrim Özkan...

GÜVENLİKLER, ICARDI'Yİ OTELE SOKMADI

Wanda ile barışmak için Buenos Aires'e giden Icardi hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Wanda'nın kaldığı otele giden yıldız futbolcu güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Gossipeame'nin paylaştığı görüntülerde Icardi'nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyor.

Wanda Nara şu açıklamalarda bulundu;

"Mauro Icardi ile ayrılığım beni çok acıttı. Sonsuza dek aşka inanan bir insanım. eçtiğim adamın yanında yaşlanmaya inanıyorum ama bazen hayat sizi şaşırtıyor ve biz ilerlemeliyiz. Daima mutluluğu aramalı ve çocuklara hayatta ne olursa olsun her zaman mutluluğu araması gerektiğini göstermeliyiz."

İngiliz basınından olay iddia! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Devrim Özkan...

CHINA SUAREZ İLE İHANET İDDİALARI

Mauro Icardi'nin China Suarez ile yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında da konuşan Wanda Nara, "Onun hakkında her şeyi biliyordum. Onun ne telefonunu kurcaladım ne de bunu konu hakkında bir arayışa girdim. Ama bu durumun farkındaydım. Oturduk Icardi bana 'Size bu durumu anlatmak istiyorum' dedi. Icardi, canınızı acıtsa da size doğruları söyleyen biri. Bu yüzden onunla hemen hemen her zaman tartışırım, çünkü o size doğruyu söyleyen biri, canını acıtsa da. Bana birini gördüğünü söyledi. China Suarez'den bahsediyorum"

İngiliz basınından olay iddia! Galatasaraylı Mauro Icardi ve Devrim Özkan...

İNGİLTERE'DEN DEVRMİ ÖZKAN İDDİASI

İngiltere'den The Sun, Wanda Nara'nın İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamaları haberleştirdi. The Sun haberin ayrıntısında Mauro Icardi'nin Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte olduğu iddiasında bulundu. Haberde "29 yaşındaki Icardi'nin şimdi de Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte olduğu konuşuluyor. Arjantinli, Devrim Özkan ile el ele görüntülendi." ifadeleri yer aldı.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor'da erken ayrılık rüzgarı! Yıldız isim eski takımına dönebilir...
Rıdvan Yılmaz İskoçya'nın gündeminde! Takvim'in haberiyle duyurdular
Fırtına'nın A.Gücü maç kadrosu belli oldu!
A Milli Takım kadrosu açıklandı! Arda Güler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan İlkay bombası! Teklif...
Okan Buruk ve Emre Belözoğlu ilk kez rakip olacak
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İçin Anıtkabir'de Anma Töreni Düzenlendi
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi için flaş iddia! Ünlü oyuncu... Icardi için flaş iddia! Ünlü oyuncu... 15:34
Real Madrid - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Real Madrid - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 15:34
İstanbulspor uzatmalarda turladı! İstanbulspor uzatmalarda turladı! 15:33
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 15:30
Fırtına'nın A.Gücü maç kadrosu belli oldu! Fırtına'nın A.Gücü maç kadrosu belli oldu! 15:27
Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu 15:09
Daha Eski
A Milli Takım kadrosu açıklandı! Arda Güler... A Milli Takım kadrosu açıklandı! Arda Güler... 13:42
Lazio - Monza maçı saat kaçta? Lazio - Monza maçı saat kaçta? 13:32
Hellas Verona - Juventus maçı saat kaçta? Hellas Verona - Juventus maçı saat kaçta? 13:22
14. haftanın hakemleri belli oldu! 14. haftanın hakemleri belli oldu! 13:18
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Canlı yayında açıkladı Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Canlı yayında açıkladı 12:53
Şenol Güneş o sözlere tepki gösterdi: 'Artistik yaptı' deniyor! Şenol Güneş o sözlere tepki gösterdi: 'Artistik yaptı' deniyor! 12:40