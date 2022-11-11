Toplar Icardi'ye

Sarı kırmızılı takım, Başakşehir deplasmanında iç sahada oynadığı futboldan vazgeçmeyecek. Defansif oynadığı maçlarda skoru tutmakta zorlanan Aslan, baskılı bir oyun tarzı benimseyecek. Topa sahip olmak ve oyunu rakip sahaya yıkmak isteyen Galatasaray, uzaktan şutlarla gol arayacak. Okan Buruk ayrıca kanat oyuncuları ve bek oyuncularından ceza sahası içerisinde İcardi'yi sık sık topla buluşturmalarını da istedi.
Galatasaray, Başakşehir deplasmanında iç sahada oynadığı futboldan vazgeçmeyecek. Defansif oynadığı maçlarda skoru tutmakta zorlanan Aslan, baskılı bir oyun tarzı benimseyecek. Topa sahip olmak ve oyunu rakip sahaya yıkmak isteyen Galatasaray, uzaktan şutlarla gol arayacak. Okan Buruk ayrıca kanat oyuncuları ve bek oyuncularından ceza sahası içerisinde İcardi'yi sık sık topla buluşturmalarını da istedi.