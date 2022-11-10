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Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

Galatasaray'da son dakika haberi... Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da fırtına gibi esen Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray'da istediğini bulamadı. Bununla beraber Galatasaray yönetiminden de istediği zammı alamayan Yunus için devre arasında sürpriz bir gelişme yaşanabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 08:56
Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

Galatasaray'da form düşüklüğü içinde olan ve son oynanan Ofspor kupa maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Yunus Akgün'ü zor günler bekliyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

Ligin ilk haftalarında Teknik Direktör Okan Buruk'un düzenli olarak şans verdiği ama istenen performansı alamadığı Yunus Akgün formasını Rachica'ya kaptırdı.

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

Kupada da isteksiz görüntüsü ile taraftarın tepkisini çeken Yunus'un bu durumu endişe yarattı.

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

Geçen sezon kiralık gittiği Adana Demirspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve İtalyan kulüplerinin de radarına giren Yunus'un özellikle yerli denklemi de düşünülerek takımda kalmasına karar verilmişti.

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

10 KAT YÜKSELTİLMESİ PLANLANIYORDU
Yıllık 900 bin liralık ücretinin de 10 kat artırılarak 9 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyordu.

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

Milliyet'in haberine göre, bu süreçte oyuncunun menajerinin yurt dışında bulunmasından dolayı zam görüşmeleri de ertelenmişti.

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

AYRILIK İDDİALARI
Yunus'un dibe vurmasıyla beraber zam konusunda da istediği rakamı almasının zor olduğu belirtildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

6 ay içinde büyük bir düşüş yaşayan Yunus'un devre arasında ayrılığı düşündüğü de iddia edildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

Genç futbolcunun menajerinin İtalya'da bazı kulüplerle görüştüğü bildirildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

YUNUS AKGÜN KİMDİR?
Yunus, 7 Temmuz 2000'de, İstanbul2da dünyaya geldi.

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

Genç oyuncunun boyu 1.73.

Galatasaray'da Yunus Akgün depremi! Devre arasında...

Yunus Akgün, sağ kanatta forma giyebiliyor.

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