Barış Alper ilk kez

Barış, Beşiktaş maçıyla birlikte bu sezon ilk kez ilk 11'de sarı-kırmızılı formayı giydi. Geçen hafta ilk 11'de olan Kerem'dan formayı alan Yılmaz, Buruk'un derbideki kozlarından birisi oldu. Başarılı futboluyla dikkat çeken oyuncu, İcardi'nin ilk golünün asistini yaptı.
Barış,Beşiktaş maçıyla birlikte bu sezon ilk kez ilk 11'de sarı-kırmızılı formayı giydi. Geçen hafta ilk 11'de olan Kerem'dan formayı alan Yılmaz, Buruk'un derbideki kozlarından birisi oldu. Başarılı futboluyla dikkat çeken oyuncu, İcardi'nin ilk golünün asistini yaptı.