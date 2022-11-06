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Barış Alper ilk kez

Barış, Beşiktaş maçıyla birlikte bu sezon ilk kez ilk 11'de sarı-kırmızılı formayı giydi. Geçen hafta ilk 11'de olan Kerem'dan formayı alan Yılmaz, Buruk'un derbideki kozlarından birisi oldu. Başarılı futboluyla dikkat çeken oyuncu, İcardi'nin ilk golünün asistini yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 06:50
Barış Alper ilk kez
Barış, Beşiktaş maçıyla birlikte bu sezon ilk kez ilk 11'de sarı-kırmızılı formayı giydi. Geçen hafta ilk 11'de olan Kerem'dan formayı alan Yılmaz, Buruk'un derbideki kozlarından birisi oldu. Başarılı futboluyla dikkat çeken oyuncu, İcardi'nin ilk golünün asistini yaptı.
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