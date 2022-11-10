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Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunda dünyaca ünlü yıldızlar Mata, Icardi, Torreira gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Cimbom, ocak ayında da aynı hızda transferleri kadrosuna katacak. Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan için, devreye girilecek. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 11:50
Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

İngiliz basınında İlkay Gündoğan iddialarının ardı arkası kesilmiyor...

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha için hazırda beklediğini duyuruldu.

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

Haberde ise şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

'Manchester City, Premier Lig'de Arsenal'in iki puan gerisinde.

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

Kış ayında bazı pozisyonlara transfer yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

Pep, 'Her ne kadar transfer yapmayacağız' dese de Bernardo Silva ve İlkay Gündoğan'ın ayrılma ihtimalleri var.

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

City, bu oyuncuları kaybederse, kayıpları kapatmak için transfer yapacak.

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

GALATASARAYLI OLDUĞU BİLİNİYOR
Barcelona'dan Bernardo için iyi bir teklif gelmesi onları ikna edecektir.

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

Gündoğan da ayrılabilir.

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

Manchester City, yeni bir sözleşme teklif etmedi, ocak ayında da etmeyecek.

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

Galatasaray da İlkay'ın imzasıyla yakından ilgileniyor. Türk kulübün ocak ayında İlkay'a teklif yapabilir.'

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

Ancak 31 yaşındaki orta sahayla Galatasaray'ın yanı sıra;

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

Barcelona, Atletico Madrid ve Juventus da ilgileniyor.

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

İlkay'ın Galatasaraylı olmasına rağmen teklif gelmesi durumunda nasıl bir karar vereceği ise henüz bilinmiyor.

Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

İlkay'ın güncel transfermarkt değeri 25 milyon euro.

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