Galatasaray'da transfer gündemi yeniden İlkay Gündoğan! Teklif...

İngiliz basınında İlkay Gündoğan iddialarının ardı arkası kesilmiyor...
İngiliz basınında İlkay Gündoğan iddialarının ardı arkası kesilmiyor...
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha için hazırda beklediğini duyuruldu.
Haberde ise şu ifadelere yer verildi:
'Manchester City, Premier Lig'de Arsenal'in iki puan gerisinde.
Kış ayında bazı pozisyonlara transfer yapmaya hazırlanıyor.
Pep, 'Her ne kadar transfer yapmayacağız' dese de Bernardo Silva ve İlkay Gündoğan'ın ayrılma ihtimalleri var.
City, bu oyuncuları kaybederse, kayıpları kapatmak için transfer yapacak.
GALATASARAYLI OLDUĞU BİLİNİYOR
Barcelona'dan Bernardo için iyi bir teklif gelmesi onları ikna edecektir.
Gündoğan da ayrılabilir.
Manchester City, yeni bir sözleşme teklif etmedi, ocak ayında da etmeyecek.
Galatasaray da İlkay'ın imzasıyla yakından ilgileniyor. Türk kulübün ocak ayında İlkay'a teklif yapabilir.'
Ancak 31 yaşındaki orta sahayla Galatasaray'ın yanı sıra;
Barcelona, Atletico Madrid ve Juventus da ilgileniyor.
İlkay'ın Galatasaraylı olmasına rağmen teklif gelmesi durumunda nasıl bir karar vereceği ise henüz bilinmiyor.
İlkay'ın güncel transfermarkt değeri 25 milyon euro.