Torreira tepki çekti

Maçın son anlarında Beşiktaş serbest vuruş kullanırken Torreira kendini yere bıraktı ve kenara 'değiştirin' işareti yaptı. Beşiktaşlı oyuncular bu duruma tepki gösterdi. Ardından Torreira kenara alınırken ağır hareket ettiği için hakem Halil Umut Meler sarı kart gösterdi.
Maçınson anlarında Beşiktaş serbest vuruş kullanırken Torreira kendini yere bıraktı ve kenara 'değiştirin' işareti yaptı. Beşiktaşlı oyuncular bu duruma tepki gösterdi. Ardından Torreira kenara alınırken ağır hareket ettiği için hakem Halil Umut Meler sarı kart gösterdi.