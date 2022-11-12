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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda konuştu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Florya konusuna değinen Başkan Özbek, "Kemerburgaz'da günün koşullarına uygun bir tesis yapmalıyız. Göreve kim gelirse gelsin bu tesisi yapmak zorundadır" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 10:47 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 11:13
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek divan kurulunda konuştu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Sadece kendi çıkarlarını düşünen ve bu çıkarlar için Türk futbolunu maniple edenlerle mücadelemiz sürecek. Bu mücadele bizi bir saniye bile yormaz, yaralamaz. Bizi asıl yaralayan bu yalanlara inanan bazı Galatasaraylılar.

Bunların tek amacı bizim ilk günden beri oluşturmaya çalıştığımız birlik ve beraberlik ortamı. 12-13 sene geriye gidelim; Galatasaray bu kavgalardan ne fayda gördü? Neyi iyi yapabildik bu kavga döneminde. Biz sevgi iklimini yaymaktan asla geri durmayacağız.

30 Haziran'dan itibaren Bankalar Birliği anlaşmamız sebebiyle gelirlerimizin kısmen yüzde 25 kısmen yüzde 50'si kesintiye uğradı. Buna rağmen ödemelerimizi yaptık. Bankalar Birliği anlaşmamızdan çıkmamız gerektiğini sizlere defalarca anlattım. Bu bizim olmazsa olmazımızdır.

"YILLIK 400 MİLYON LİRA ÖDÜYORUZ"

Mecidiyeköy binamız rahmetli Duygun Yarsuvat döneminde başlamıştı. Mecidiyeköy'deki binamızı en uygun şekilde değerlendirmek için şu kararı aldık: Rezidans yapalım ve satalım. Senede 400 milyon TL faiz ödüyoruz. Bu ödeme bir spor kulübü olarak Galatasaray'a büyük sekte vurmaktadır. Onun için Mecidiyeköy'deki proje çok önemli. Orada bir satış ofisi organize ettik. Özellikle yabancılara satış konusunda bir şirketle anlaştık ancak önceliğimiz üyelerin buraya destek vermesi.

"40 YILLIK TESİSLERLE ŞAMPİYON OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kemerburgaz'da günün koşullarına uygun bir tesis yapmalıyız. Göreve kim gelirse gelsin bu tesisi yapmak zorundadır. Yönetim kurulu üyelerimiz bunları yapmak için çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Bu katkıyı veren arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Florya'ya gidip gelen varsa bilir; 40 senedir tesis aynı. Gelişen futbol ekonomisine ve ihtiyaçlarına bakarak değerlendirirseniz biz hala 40 sene evvelki tesislerle şampiyon olmaya çalışıyoruz.

"GAYRİMENKULLAR SATILSA BİLE BORÇ KAPANMIYOR"

Florya projesinde son aşamaya geldik, bize ait olmayan 40 dönümlük araziyi almak üzereyiz. Sonra mevcudiyetimiz 65 dönüme çıkıyor ve 97.000 m2 satılabilir bir yer çıkıyor. Galatasaray Kulübü bugün itibariyle gayrimenkullerini satsa borcuna yetmiyor. Biz 117 yıldır sürdürdüğümüz spor faaliyetlerini devam ettirmek zorundayız. Bunun için de finansal olarak her türlü projeyi düşünmeliyiz.

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