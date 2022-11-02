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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Ocak ayında golcü transferi yapmak isteyen Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim rotasını Rusya'ya çevirdi. Aslan, Zenit forması giyen Kolombiyalı golcü Mateo Cassierra'ya için harekete geçti. (GS TRANSFERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 13:13 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 13:14
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Aslan lig yarışında 5. sırada yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Bunun yanı sıra Cimbom'da gözler bir yandan da ara transfer döneminde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Yaz transfer döneminde iddialı bir takım kuran Dursun Özbek ve yönetimi, ocak ayında da hamlelerine devam edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir transfer haberi geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Rus basını sarı kırmızılıların istediği golcüyü açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Rus basınından derlediği habere göre, Galatasaray, Zenir forması giyen Mateo Cassierra ile ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

25 yaşındaki hücum oyuncusuyla Cimbom'un yanı sıra Kızılyıldız ve Genk'in de ilgilendiği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Kolombiyalı forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Cassierra, sezon başında Sochi'den Zenit'e transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

1.86 boyundaki yıldız, bu sezon 16 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Mateo Cassierra, 16 maçta 3 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Ayrıca 2 de asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Başarılı futbolcu kariyerinde, Ajax, Groningen, Racing Club ve B SAD gibi takımlarda da forma giydi.

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