GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'dan Mateo Cassierra'ya kanca!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.
Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.
Aslan lig yarışında 5. sırada yer alıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.
Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, derbiden 3 puanla ayrılmak istiyor.
Aslan lig yarışında 5. sırada yer alıyor.
Bunun yanı sıra Cimbom'da gözler bir yandan da ara transfer döneminde.
Yaz transfer döneminde iddialı bir takım kuran Dursun Özbek ve yönetimi, ocak ayında da hamlelerine devam edecek.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir transfer haberi geldi.
Rus basını sarı kırmızılıların istediği golcüyü açıkladı.
aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Rus basınından derlediği habere göre, Galatasaray, Zenir forması giyen Mateo Cassierra ile ilgileniyor.
25 yaşındaki hücum oyuncusuyla Cimbom'un yanı sıra Kızılyıldız ve Genk'in de ilgilendiği kaydedildi.
Kolombiyalı forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan Cassierra, sezon başında Sochi'den Zenit'e transfer olmuştu.
1.86 boyundaki yıldız, bu sezon 16 karşılaşmada görev aldı.
Mateo Cassierra, 16 maçta 3 gol attı.
Ayrıca 2 de asist kaydetti.
Başarılı futbolcu kariyerinde, Ajax, Groningen, Racing Club ve B SAD gibi takımlarda da forma giydi.