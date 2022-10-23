Haberler Galatasaray Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI izle! GS Alanya maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI izle! GS Alanya maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar, seyircisi önünde mutlak 3 puan peşinde. Alanyaspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray - Alanyaspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 19:55
Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI izle! GS Alanya maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Alanyaspor maçıyla devam ediyor. 11. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor.

Son 2 lig maçından galibiyet çıkaramayan Cimbom, evindeki karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp yeniden yükselişe geçmek istiyor. Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Alanyaspor ise Galatasaray maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.


GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Efkan, Lusamba, Efecan, Candeias, Hassan

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Galatasaray - Alanyaspor maçı BeIN Sports 1'den CANLI yayınlanıyor.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.

EN FARKLI GALİBİYETLER
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

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