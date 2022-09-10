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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yusuf Demir kriz çıkardı

Galatasaray transfer haberi... Sarı kırmızılıların Rapid Wien'den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki yıldız futbolcu Yusuf Demir transferi sonrası kriz çıkarttı. Yusuf'un Galatasaray'a imza atmasının ardından Rapid Wien taraftarları kulübe büyük tepki gösterdi. Kulübün sportif direktörü Zoran Barisic, tepkiler sonrasında basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı. İşte haberin detayları... (GS TRANSFERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 11:06
GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

Transferin son günlerinde adete şov yaparak 5 ismi birden takıma katan Galatasaray, Yusuf Demir'in transferini 6 milyon Euro olarak açıklarken kulübünden maliyete ilişkin açıklama geldi.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

Yabancı transferinde açılışı Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Leo Dubois ile yapan, ardından Lucas Torreira ve Dries Mertens'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, dün gece Mauro İcardi'yi duyurduktan sonra Avrupa'dan dört Transfer daha yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

Geçen sezon yarım sezon Barcelona forması giyen Yusuf Demir'i sürpriz bir şekilde kadrosuna katan sarı kırmızılılar, oyuncunun bonservis bedelini 6 milyon Euro olarak duyururken Avusturya ekibinden transfer hakkında açıklama geldi.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

CNN Türk'ün haberine göre, Avusturya basınında yer alan haberlere göre; Rapid Wien taraftarları, bu satışa ciddi şekilde tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

Kulübün sportif direktörü Zoran Barisic, tepkiler sonrasında basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

SÖZLEŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Galatasaray'ın ilk yazılı teklifi çarşamba gecesi yaptığını söyleyen Barisic, "İlk yazılı teklif Galatasaray'dan çarşamba gecesi geldi.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

Kabul ettik ve anlaştık. Demir'in sözleşmesinde bir çıkış maddesi olacaktı.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

Şimdi sabitlenen ücretle, başarı durumunda bonuslar ve olası bir yeniden satış ile Rapid'in sonunda daha fazla kazanma şansı çok yüksek.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

Barcelona'dan sonra Yusuf fiziksel ve zihinsel olarak kötü durumdaydı.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

Onun için sekiz ay harcadık. Ancak iki iyi maç oynasa da o seviyeye tam gelemedi.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

Gerçekten Galatasaray'a gitmek istediklerini de vurguladılar" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

BAŞKA TEKLİF GELMEDİ

Barisic sözlerini, "Yusuf Demir için başka bir resmi teklif gelmedi.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

Yalnızca kiralama seçenekleri oldu. Yusuf da ayrılmak istedi" ifadeleriyle tamamladı.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

YABANCI STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Galatasaraylı taraftarlar Yusuf Demir'in yabancı kuralındaki statüsünü merak ederken bu soru cevap buldu. Geçtiğimiz yılı Barcelona'da geçiren Yusuf Demir, 2015-16 sezonundan sonra Milli Takım tercihini yaptığı için yabancı statüsünde oynayacak. O dönemden önce milli takım tercihini yapan diğer gurbetçi futbolcular, Türk pasaportları sayesinde Süper Lig'de yerli kategorisinde yer alıyordu.Yusuf Demir'in Galatasaray'ın yabancı sayısını etkilemesi ise beklenmiyor.

GALATASARAY HABERİ: Yusuf Demir'in transferi kriz çıkardı

TFF'nin bu sezon yürürlüğe koyduğu kurala göre; takımlar 14 yabancı oyuncunun üzerine üç 21 yaş ve altı genç oyuncuyu belli kriterleri doldurması halinde kadrosuna katabiliyor. Yusuf Demir, 19 yaşında ve Avusturya'nın alt yaş gruplarında düzenli oynadığı için TFF'nin yabancı kuralına takılmayacak.

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