Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur Gaziantep FK maçı sonrası konuştu!

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Müsabaka 2-1'lik skorla sarı-kırmızılıların lehine sonuçlanırken Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Timur, "Sayacak onlarca şey var. Her zaman iyi niyetli davranmanın karşılığı bu olmamalı." ifadelerini kullandı.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMASI



"Sayacak onlarca şey var. Her zaman iyi niyetli davranmanın karşılığı bu olmamalı. Artık bu işe dur diyeceğiz. Türk futboluna kötülük edenlerin sonuçlarına katlanması lazım. Sadece bize değil, başkalarına yapılınca da takipçisi olacağız"



"Hata varsa sorun yok, niyet kötüyse bu sorgulanmalı. Ne bize ne de başka takımlara zarar verilmesini kabul etmiyoruz. Devre arasında gereken tüm konuları ilettik. Galatasaray hakemleri de yenmek zorunda değildir"



"NE KADAR PARA KOYARSANIZ KOYUN"



"Transferlerle ilgili bir şey diyemeyeceğim ancak 1-2 gün içinde hepsi gelmiş olacak. Rakiplerimizden 3 ay daha geç başladık transferlere. Ne kadar para koyarsanız koyun, FFP diye bir şey var"



"Transfer sayısını söylemeyeceğim, herkes görecek. Yeni transferler çarşamba ve perşembe günü gelecek"

