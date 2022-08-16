Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

Yıldız isimlere imza attıran Galatasaray transferleriyle damga vurmaya devam ediyor.
Sarı kırmızı ekip transfer çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasını 3 puanla tamamladı.
Yıldız isimlere imza attıran Galatasaray transferleriyle damga vurmaya devam ediyor.
Sarı kırmızı ekip transfer çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasını 3 puanla tamamladı.
Antalyaspor'u Gomis'in golüyle mağlup eden Cimbom'da yeni transferler sahaya çıktı.
Sarı kırmızılı formayı ilk kez taraftarı önünde giyen Mertens ve Torreira Giresunspor maçında formalarına kavuştu.
Giresunspor'a 1-0 mağlup olan sarı kırmızılı ekipte yapılan savunma hataları yönetimi harekete geçirdi.
Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray oyuncunun yerini doldurmak istiyor.
Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda Galatasaray transfer komitesi Okan Buruk'un listesine yönelecek.
Savunma hattı için yurt dışında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Portekiz basınından flaş bir isim gündeme geldi.
Portekiz basınına göre Galatasaray, Alexandre Penetra'yı kiralamak için kulübü Famalicao ile görüşmelere başladı.
21 yaş altı milli takımında forma giyen Penetra için sarı kırmızılılar 2.5 milyon euro civarında bir teklif sundu.
Alexandre Penetra ismi için Fenerbahçe'nin adı geçiyordu.
20 yaşındaki Penetra, Benfica'dan Famalicao'ya geldi.
Transferde eski Benficalı Seferovic ve Porto formasını giyen Oliveira'nın katkısı olacak.
İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin kısa zaman içinde netleşeceği aktarıldı.
Portekiz basınında yer alan haber.