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Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

Galatasaray transfer haberi... Sarı kırmızılılar yıldız isimleri kadrosuna kattıktan sonra rotasını stoper hattına çevirdi. Okan Buruk yönetime savunma hattına acil transfer istediğini iletti. Galatasaray'ın evinde Giresunspor'a mağlup olduğu karşılaşmada yapılan hatalar yönetimi harekete geçirdi. Portekiz basının Galatasaray'ın Alexandre Penetra için kulübü Famalicao ile görüşmelere başladığını duyurdu. İşte transferin detayları... (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 17:19
ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

Yıldız isimlere imza attıran Galatasaray transferleriyle damga vurmaya devam ediyor.

Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

Sarı kırmızı ekip transfer çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasını 3 puanla tamamladı.

Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

Antalyaspor'u Gomis'in golüyle mağlup eden Cimbom'da yeni transferler sahaya çıktı.

Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

Sarı kırmızılı formayı ilk kez taraftarı önünde giyen Mertens ve Torreira Giresunspor maçında formalarına kavuştu.

Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

Giresunspor'a 1-0 mağlup olan sarı kırmızılı ekipte yapılan savunma hataları yönetimi harekete geçirdi.

Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray oyuncunun yerini doldurmak istiyor.

Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

Nelsson'un takımdan ayrılması durumunda Galatasaray transfer komitesi Okan Buruk'un listesine yönelecek.

Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

Savunma hattı için yurt dışında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Portekiz basınından flaş bir isim gündeme geldi.

Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

20 yaşındaki Penetra, Benfica'dan Famalicao'ya geldi.

Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

Transferde eski Benficalı Seferovic ve Porto formasını giyen Oliveira'nın katkısı olacak.

Galatasaray Alexandre Penetra transferinde görüşmelere başladı

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve transferin kısa zaman içinde netleşeceği aktarıldı.

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