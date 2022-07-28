Galatasaray'dan transferde Chelsea'li yıldızlara kanca!

Aslan geniş bir kadro oluşturmak için birçok futbolcu ve kulüpleriyle görüşme halinde.



Bunlardan ikisi bonservisleri Chelsea'de olan Ross Barkley ve Malang Sarr.



28 yaşındaki orta saha oyuncusu Barkley geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.



23 yaşındaki stoper Malang Sarr ise geçtiğimiz yıl Porto'da kiralık oynamıştı.



Cimbom bu iki isme fırsat transferi olarak bakıyor. Aportta bekliyor.



ALİ AKMAN'DA SONA DOĞRU

Galatasaray hücum hattını genişletmek için yerli bir yıldıza yöneldi.



Bursaspor'dan sonra Frankfurt'a transfer olan Ali Akman bir süredir Cimbom'un gündemindeydi.



Ayhan Akman'ın yeğeni olan genç hücum oyuncusu Aslan'a "Tamam" dedi.



Alman ekibi belli sayıda maçta oynama garantisi karşılığında 20 yaşındaki forveti Galatasaray'a kiralayacak.