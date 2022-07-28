Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde Chelsea'li yıldızlara kanca!

Galatasaray'dan transferde Chelsea'li yıldızlara kanca!

Son dakika spor haberi: Transferde yeniden harekete geçen Galatasaray Oliveira'nın ardından orta saha mevkisini Midtsjö ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Durmaya niyeti olmayan sarı-kırmızılılar, rotayı İngiliz devi Chelsea'nin 2 yıldızına çevirdi. Ross Barkley ve Malang Sarr, Cimbom'un yakın takibinde bulunuyor. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Galatasaray'dan transferde Chelsea'li yıldızlara kanca!

Aslan geniş bir kadro oluşturmak için birçok futbolcu ve kulüpleriyle görüşme halinde.

Bunlardan ikisi bonservisleri Chelsea'de olan Ross Barkley ve Malang Sarr.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Barkley geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.

23 yaşındaki stoper Malang Sarr ise geçtiğimiz yıl Porto'da kiralık oynamıştı.

Cimbom bu iki isme fırsat transferi olarak bakıyor. Aportta bekliyor.

ALİ AKMAN'DA SONA DOĞRU
Galatasaray hücum hattını genişletmek için yerli bir yıldıza yöneldi.

Bursaspor'dan sonra Frankfurt'a transfer olan Ali Akman bir süredir Cimbom'un gündemindeydi.

Ayhan Akman'ın yeğeni olan genç hücum oyuncusu Aslan'a "Tamam" dedi.

Alman ekibi belli sayıda maçta oynama garantisi karşılığında 20 yaşındaki forveti Galatasaray'a kiralayacak.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe’ye dev çalım…
Can Yaman’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü sarışın İtalyan oyuncuya kaptırdı
Tek yön Dolmabahçe! Kartal sol bekine kavuşuyor
F.Bahçe'den forvet hamlesi! İranlı yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk 'ayrılsın' demişti! İtalya'dan talip çıktı
Cimbom'dan Midtsjö bombası! İşte sözleşme detayları
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ
FED faiz kararı açıklandı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Brezilyalı stoper! F.Bahçe'ye Brezilyalı stoper! 01:16
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar 01:03
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar 01:00
Süper Lig devinden Batshuayi bombası! Süper Lig devinden Batshuayi bombası! 00:35
Avrupa Ligi’nde rakip Slovacko Avrupa Ligi’nde rakip Slovacko 00:27
Bir bakışta 90 dakika Bir bakışta 90 dakika 00:24
Daha Eski
G.Saray'dan Kluivert hamlesi! Teklif yapıldı G.Saray'dan Kluivert hamlesi! Teklif yapıldı 00:15
G.Saray'dan Kluivert hamlesi! Görüşmeler başladı G.Saray'dan Kluivert hamlesi! Görüşmeler başladı 00:13
Jesus tek rötuş yaptı Jesus tek rötuş yaptı 00:12
Dersler! Dersler! 00:10
Fenerbahçe'den harakiri Fenerbahçe'den harakiri 00:07
Ah, vah! Ah, vah! 00:07