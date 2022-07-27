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SALERNITANA - GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE | Salernitana - Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray için yeni sezon çalışmaları devam ediyor ve hazırlık maçında Salernitana ile karşılaşacak Sarı Kırmızılı ekibin sergileyeceği performans merak ediliyor. 5. hazırlık maçına çıkacak Galatasaray için sona eren çalışmaların ardından futbolseverler Salernitana - Galatasaray maçının detaylarını araştırmayı sürdürüyor. Peki, Salernitana - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Salernitana - Galatasaray karşılaşmasının detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:00
SALERNITANA - GALATASARAY CANLI MAÇ İZLE | Salernitana - Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor ve bunun için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 5. hazırlık maçı olan Salernitana karşılaşması için heyecanlı bekleyiş devam ederken; futbolseverler Salernitana - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Salernitana - Galatasaray mücadelesine dair merak edilenler...

SALERNITANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salernitana - Galatasaray maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.

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