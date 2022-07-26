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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Okan Buruk ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu'ydu. Yıldız futbolcu için Fransız devi devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 13:35 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 13:52
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımın yıldız isimlerine gelen teklifleri değerlendiriyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler

Son olarak Leo Dubois ve Haris Seferovic'i transfer eden sarı-kırmızılılarda, Mostafa Mohamed Nantes'a kiralanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler

Özellikle orta saha ve forvete takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler

SON GÖZDE KEREM AKTÜRKOĞLU

Yeni sezon öncesi takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan isimlerden birisi de Kerem Aktürkoğlu...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler

Galatasaray'ın hücumdaki en önemli isimlerinden olan 23 yaşındaki milli futbolcunun geleceğine dair dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler

LYON TALİP OLDU

Akşam'ın haberine göre; Okan Buruk'un ilk 11 planları arasında yer alan milli oyuncuya Fransız devi Lyon talip oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler

Akşam'ın haberine göre, Dubois transferinde yakın ilişiki kuran iki takımın bu kez Kerem için bir araya geleceği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler

PİYASA DEĞERİ 16.5 MİLYON EURO

Piyasa değeri 16.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki oyuncunun şartların oluşması halinde ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan milli oyuncu için Lyon'un 10 milyon Euro teklif yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler

İSTENEN 20 MİLYON EURO

Galatasaray'ın ise Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği ve bu ücretin verilmesi durumunda anlaşmanın sağlabileceğini Fransızlara söylediği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından olan milli futbolcu, oynadığı 51 maçta 13 gol ve 12 asistlik katkı vermişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Devreye girdiler

KARİYERİNİN EN VERİMLİ SEZONUNU GEÇİRDİ

Bu sezon çıktığı 51 maçta 13 gol 12 asistlik bir performans ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, kariyerinin en verimli sezonunu geçirdi.

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