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Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, takımın Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların Fransa Ligi ekibi Lyon'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki sağ bek, transferden dolayı mutluluğunu dile getirdi. Öte yandan Dubois, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfer hakkında övgü dolu sözler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 20:38
Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Galatasaray sağ bek mevkisini Fransız futbolcu Leo Dubois ile güçlendirdi.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Lyon'a bonservis bedeli olarak 2.5 milyon euro ödeneceği açıklandı. Dubois ise yıllık net 1.8 milyon euro maaş alacak.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois takımın Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Transferden dolayı mutluluğunu dile getiren yıldız futbolcu, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosferi övdü.

İşte o sözler...

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Leo Dubois: Galatasaray'a gelmekten dolayı çok gururluyum. Ne kadar büyük bir camianın içerisine geldiğimi gördüm.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Havalimanındaki karşılama olsun, ilk yaptığımız maçtaki atmosfer olsun.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

İnanılmaz bir atmosferdi. Hazırlık maçında ilk defa böylesini gördüm.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

İlk defa bu kadar tutku ve aşkla takıma bağlı taraftarlar gördüm.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Ailem çok mutlu oldu Galatasaray'a gideceğimi söylediğimde.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Beni her fırsatta İstanbul'a gelip desteklemeye devam edecekler.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Transfer sürecim basitti. Galatasaray'ın ilgisini duyunca hemen görüşmelere başladık.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Büyük bir kulüp. Gelip başlamak istedim. Galatasaray'ın da tekrar hak ettiği yere ulaşması için buraya geldim.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Galatasaray'ın ilgisi olduğunu öğrendikten sonra Gomis ile konuştum. Bana hep olumlu şeyler söyledi.

Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Daha önce Sergio Oliveira ile Fransa'da oynamıştık, ondan da olumlu geri dönüşler aldım.

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