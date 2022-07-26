Leo Dubois'ten flaş Galatasaray sözleri! "Böylesini ilk defa gördüm"

Galatasaray sağ bek mevkisini Fransız futbolcu Leo Dubois ile güçlendirdi.
Galatasaray sağ bek mevkisini Fransız futbolcu Leo Dubois ile güçlendirdi.
Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Lyon'a bonservis bedeli olarak 2.5 milyon euro ödeneceği açıklandı. Dubois ise yıllık net 1.8 milyon euro maaş alacak.
Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois takımın Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.
Transferden dolayı mutluluğunu dile getiren yıldız futbolcu, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosferi övdü.
İşte o sözler...
Leo Dubois: Galatasaray'a gelmekten dolayı çok gururluyum. Ne kadar büyük bir camianın içerisine geldiğimi gördüm.
Havalimanındaki karşılama olsun, ilk yaptığımız maçtaki atmosfer olsun.
İnanılmaz bir atmosferdi. Hazırlık maçında ilk defa böylesini gördüm.
İlk defa bu kadar tutku ve aşkla takıma bağlı taraftarlar gördüm.
Ailem çok mutlu oldu Galatasaray'a gideceğimi söylediğimde.
Beni her fırsatta İstanbul'a gelip desteklemeye devam edecekler.
Transfer sürecim basitti. Galatasaray'ın ilgisini duyunca hemen görüşmelere başladık.
Büyük bir kulüp. Gelip başlamak istedim. Galatasaray'ın da tekrar hak ettiği yere ulaşması için buraya geldim.
Galatasaray'ın ilgisi olduğunu öğrendikten sonra Gomis ile konuştum. Bana hep olumlu şeyler söyledi.
Daha önce Sergio Oliveira ile Fransa'da oynamıştık, ondan da olumlu geri dönüşler aldım.