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Kalma ihtimali doğdu

Sofiane Feghouli'yi Galatasaray'a getirmek için eşiyle beraber Fransa'ya kadar giden Dursun Özbek yeniden başkan seçildi. Sözleşmesi biten Feghouli de Özbek'in seçilmesini fırsat kutlama mesajı gönderdi ve görevinde başarılar diledi. Kendisine teşekkür eden Özbek de, Feghouli'ye görüşmelerin nasıl gittiğini sordu. Bir de mesaj verdi: Kısa süre içinde hocayla anlaşacağız. Bir yere imza atmadan önce bizi bilgilendir. Belki de yeniden beraber çalışma ortamı oluşabilir.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 07:18
Kalma ihtimali doğdu

Sofiane Feghouli'yi Galatasaray'a getirmek için eşiyle beraber Fransa'ya kadar giden Dursun Özbek yeniden başkan seçildi. Sözleşmesi biten Feghouli de Özbek'in seçilmesini fırsat bilerek kutlama mesajı gönderdi ve görevinde başarılar diledi. Kendisine teşekkür eden Özbek de, Feghouli'ye görüşmelerin nasıl gittiğini sordu. Bir de mesaj verdi. Başkan Özbek mesajında, "Kısa süre içinde hocayla anlaşacağız. Bir yere imza atmadan önce bizi bilgilendir. Belki de yeniden beraber çalışma ortamı oluşabilir." ifadelerini kullandı.

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