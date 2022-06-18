Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gerçekleştirilen kongrede Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından gözler teknik direktörün kim olacağına çevrilmişti. İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile yola devam etmeme kararı alan sarı-kırmızılılar, bir süredir yeni hoca konusundaki girişimlerinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiriyor. Buruk ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 22:05 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 22:07
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Galatasaray'da gerçekleştirilen kongrede Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından gözler teknik direktörün kim olacağına çevrilmişti. İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile yola devam etmeme kararı alan sarı-kırmızılılar, bir süredir yeni hoca konusundaki girişimlerinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiriyor. Buruk ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Okan Buruk'un 20 Haziran Pazartesi günü resmi olarak açıklanması bekleniyor.

DİĞER
Burçin Terzioğlu evleniyor! Sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen oyuncudan düğün tarihi açıklaması!
2022-2023 sezonunda yabancı oyuncu sınırlaması nasıl olacak? TFF son dakika duyurdu
Beşiktaş'tan flaş Weghorst kararı!
Kanarya'dan Abdülkerim hamlesi! İşte o teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan Erdoğan Özbek ve Timur'u kabul etti
Dursun Özbek teknik direktör için tarih verdi!
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Sınav için Fetih suresi neden okunur, Fetih suresinin fazileti ve anlamı nedir?
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, NEREDE?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan flaş Weghorst kararı! Beşiktaş'tan flaş Weghorst kararı! 21:45
TFF'den flaş yabancı kuralı açıklaması! TFF'den flaş yabancı kuralı açıklaması! 21:39
Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar F.Bahçe'ye Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar F.Bahçe'ye 21:13
Kanarya'dan Abdülkerim hamlesi! İşte o teklif... Kanarya'dan Abdülkerim hamlesi! İşte o teklif... 21:08
F.Bahçe'den Branco açıklaması! Artem Dzyuba... F.Bahçe'den Branco açıklaması! Artem Dzyuba... 20:36
F.Bahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden F.Bahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden 20:08
Daha Eski
Dinamo Kiev kalecisinden flaş Fenerbahçe sözleri! Dinamo Kiev kalecisinden flaş Fenerbahçe sözleri! 19:21
Trabzonspor'dan Emre Mor bombası! Trabzonspor'dan Emre Mor bombası! 18:49
Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza Jesus'tan flaş karar! O futbolculara ceza 18:32
Konyaspor ING Basketbol Süper Ligi'nde Konyaspor ING Basketbol Süper Ligi'nde 18:22
Vincent Janssen Antwerp'e transfer oldu Vincent Janssen Antwerp'e transfer oldu 18:15
Umut'un menajerinden Trabzonspor sözleri! Umut'un menajerinden Trabzonspor sözleri! 17:50