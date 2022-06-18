Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Galatasaray'da gerçekleştirilen kongrede Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından gözler teknik direktörün kim olacağına çevrilmişti. İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent ile yola devam etmeme kararı alan sarı-kırmızılılar, bir süredir yeni hoca konusundaki girişimlerinde mutlu sona ulaştı. A Spor'un haberine göre; Galatasaray teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiriyor. Buruk ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ifade edildi.



Okan Buruk'un 20 Haziran Pazartesi günü resmi olarak açıklanması bekleniyor.