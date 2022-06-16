GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray transferde atağa kalktı! Alexis Beka Beka, Cyle Larin, Onur Bulut...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da, yeni başkan Dursun Özbek oldu. Dursun Özbek ve ekibi çalışmalarına mazbatayı alır almaz başladı. Yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde belli olacağı belirtildi. Galatasaray'da transferde nokta atışı isimlerin yer alması bekleniyor. Galatasaray'ın transfer listesinde yıldız isimler bulunuyor.

İŞTE GALATASARAY'IN TRANSFER LİSTESİ

ALEXIS BEKA BEKA

Geçtiğimiz sezon orta saha eksiklik çeken Galatasaray'da Lokomotiv Moskova ile iyi bir performans gösteren Fransız yıldız Alexis Beka Beka bulunuyor.

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CYLE LARIN

Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Cyle Larin'i kadrosuna katarak Beşiktaş'a misilleme yapmak istiyor. Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Larin için görüşme yapılıyor.

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ONUR BULUT

2021-2022 sezonunda istediği ivmeyi bir türlü yakalayamayan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonda aynı sorunların yaşanmaması adına transfer döneminde elini hızlı tutuyor. Galatasaray'ın son olarak sağ bek bölgesine Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren Onur Bulut ile ilgilendiği belirtildi

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KAAN AYHAN

Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Cenk Ergün'ün ilk hamlesi ise Kaan Ayhan oldu.

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