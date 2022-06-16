TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yerli aday! Onur Bulut...

Galatasaray'da seçim dönemi geride kalırken, transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
Galatasaray'da seçim dönemi geride kalırken, transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.
Sarı-kırmızılıların yönetiminin yerli sağ bek arayışına başladığı ve Kayserispor'un yıldızıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.
Başkan Dursun Özbek teknik direktör sorununu çözmeden yabancı futbolcu takviyesi yapmak istemiyor.
Ancak bazı yerli futbolcularla temasların başladığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon özellikle savunmanın sağınca ciddi sorunlar yaşayan Sarı-Kırmızılılar yerli sağ bek arayışına başladı.
Takvim'in haberine göre listedeki ilk ismin Onur Bulut olduğu öğrenildi.
28 yaşındaki futbolcu Kayserispor formasıyla harika bir sezonu geride bıraktı.
Başarılı defans futbolcusu Süper Lig'de 34 maçta 1 gol attı.
Onur Bulut 8 asistlik performans sergiledi.
Bulut'un kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında bitecek.
Onur Bulut'la Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği biliniyor.
Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde hem Kayserispor hem de Onur'la temasa geçmesi bekleniyor.
Gurbetçi futbolcu futbol altyapısını Almanya'da aldı.
Futbolcu Bochum, Freiburg ve Braunschweig formalarını giydi.
Onur Bulut, 2019'da Alanyaspor'a transfer olmuştu.