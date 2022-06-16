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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yerli aday! Onur Bulut...

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da seçim süreci geride kalırken gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. 2021-2022 sezonunda istediği ivmeyi bir türlü yakalayamayan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonda aynı sorunların yaşanmaması adına transfer döneminde elini hızlı tutuyor. Galatasaray'ın son olarak sağ bek bölgesine Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren Onur Bulut ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yerli aday! Onur Bulut...

Galatasaray'da seçim dönemi geride kalırken, transfer çalışmaları hız kazanmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yerli aday! Onur Bulut...

Sarı-kırmızılıların yönetiminin yerli sağ bek arayışına başladığı ve Kayserispor'un yıldızıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yerli aday! Onur Bulut...

Başkan Dursun Özbek teknik direktör sorununu çözmeden yabancı futbolcu takviyesi yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yerli aday! Onur Bulut...

Ancak bazı yerli futbolcularla temasların başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yerli aday! Onur Bulut...

Geçtiğimiz sezon özellikle savunmanın sağınca ciddi sorunlar yaşayan Sarı-Kırmızılılar yerli sağ bek arayışına başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yerli aday! Onur Bulut...

Takvim'in haberine göre listedeki ilk ismin Onur Bulut olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yerli aday! Onur Bulut...

28 yaşındaki futbolcu Kayserispor formasıyla harika bir sezonu geride bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yerli aday! Onur Bulut...

Başarılı defans futbolcusu Süper Lig'de 34 maçta 1 gol attı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da sağ beke yerli aday! Onur Bulut...

Onur Bulut 8 asistlik performans sergiledi.

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