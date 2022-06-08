Galatasaray'a yeni muhafız!

Yeni sezona yeni bir yönetim ve yeni bir teknik heyetle girecek olan Galatasaray'da bir yandan seçim için geri sayım sürürken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Zaman kaybetmemek için scout ekibi ve kulüp profesyonelleri menajer ve oyuncularla görüşmeleri sürdürürken sarı-kırmızılı takımın gündemine giren son ismin Vlad Chiriches olduğu öğrenildi. Galatasaray'da Marcao ve Nelsson gösterdikleri başarılı performansın ardından birçok takımın listesine girmişti. Özellikle de Sevilla'nın Marcao'yu transfer etmeyi çok istediği belirtiliyor. İtalyan basını, Brezilyalı oyuncunun ayrılması halinde Galatasaray'ın Chiriches'le yerini dolduracağını yazdı.



CİMBOM'U YAKINDAN TANIYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Sassuolo forması giyen oyuncuyla temaslara başladı. Yeni yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından da 33 yaşındaki Rumen futbolcuyla resmi görüşmeler yapılacak. Galatasaray'ı yakından tanıyan ve Olimpiu Morutan ile Alex Cicaldau'nun da sarı-kırmızılı formayı giymesi nedeniyle Chiriches'in Florya'ya gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi. 1.84 boyundaki Vlad Chiriches'in Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Transfermark verilerine göre 1.8 milyon Euro değeri bulunan tecrübeli futbolcu için Sassuolo'nun Galatasaray'ı çok da zorlaması beklenmiyor.



Chırıches, stoper mevkisinin dışında sağ bekte de oynayabiliyor. Her iki ayağını da kullanabilen Rumen futbolcu, bu sezon Sassuolo'da 20 karşılaşmada 2303 dakika süre aldı. Chiriches, daha önce Napoli, Totteham, Steaua Bükreş, Pandurii ve FC Argeş takımlarında formam giydi. Ayrıca 72 karşılaşmada Romanya'yı temsil etti.



Galatasaray geçen sezon Morutan ve Cicaldau'yu transfer etmişti. Chiriches de kadroya katılırsa sarıkırmızılıların mevcut kadrosundaki üçüncü Rumen futbolcu olacak.