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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Alman golcü! Steffen Tigges...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın forvet mevkisine takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların gündeminde Dortmund'lu Steffen Tigges var. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 13:07 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 13:11
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Alman golcü! Steffen Tigges...

Yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Alman golcü! Steffen Tigges...

Galatasaray'ın gündemine birçok isim gelirken, bu oyunculardan biri de Steffen Tigges oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Alman golcü! Steffen Tigges...

Sarı-kırmızılılarda bu sezon özellikle gol bölgesinde yaşanan kısırlık yönetimi forvet arayışına itti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Alman golcü! Steffen Tigges...

Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Bafetimbi Gomis'ten istediği verimi alamayan Aslan, Steffen Tigges için nabız yoklayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Alman golcü! Steffen Tigges...

Transfermarkt'ta yer alan bilgiye göre Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen 23 yaşındaki yıldız isimle ilgileniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Alman golcü! Steffen Tigges...

Kariyerine Osnabrück altyapısında başlayan Tigges, 2019'da Dortmund altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Alman golcü! Steffen Tigges...

Dortmund'un U23 takımının kaptanlığını da yapan 23 yaşındaki genç futbolcu, mart ayında bileğinden ciddi bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Alman golcü! Steffen Tigges...

Gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Tigges, Dortmund formasıyla çıktığı 23 maçta 3 kez rakip ağları sarstı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Alman golcü! Steffen Tigges...

Tigges'in güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro...

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