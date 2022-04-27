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Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

Galatasaray'da Kadın Basketbol A Takımı Başantrenörü Efe Güven ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, resmi siteden yaptığı açıklamayla ayrılığı duyurdu. İşte açıklamanın detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 13:36
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

Galatasaray, resmi sitesinden yayınladığı açıklamayla Kadın Basketbol A Takımı Başantrenörü Efe Güven ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte yapılan o açıklama;

Kulübümüz altyapısında çok genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerine 2018'den beri Kadın Basketbol A Takımımızın Başantrenörü olarak devam eden Efe Güven ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Galatasaray camiasında kazandığı kültür ve değerler ışığında yoluna devam edeceğine inandığımız Efe Güven'e bundan sonraki antrenörlük kariyerinde başarılar diliyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

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