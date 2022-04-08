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GALATASARAY HABERLERİ - Wesley Sneijder'in son görüntüsü şaşkına çevirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in son halini görenler şoke oldu. Aktif futbolculuk kariyerine nokta koyan efsane futbolcu, Ukrayna'ya destek amaçlı düzenlenen maçta aldığı kilolarla dikkat çekti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 08:04
GALATASARAY HABERLERİ - Wesley Sneijder'in son görüntüsü şaşkına çevirdi!

Bir dönem Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder, son görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya destek olmak için düzenlenen maçta forma giyen Hollandalı eski yıldız, aldığı kilolarla dikkat çekti.

Wesley Sneijder, Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giydi. Sarı-kırmızılılar ile 175 maça çıkıp 46 gol 27 asistlik performans ortaya koyan Hollandalı yıldız, gösterdiği performans ve elde ettiği şampiyonluklar ile unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştı.


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