GALATASARAY HABERLERİ - Wesley Sneijder'in son görüntüsü şaşkına çevirdi!

Bir dönem Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder, son görüntüsü ile herkesi şaşkına çevirdi.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya destek olmak için düzenlenen maçta forma giyen Hollandalı eski yıldız, aldığı kilolarla dikkat çekti.

Wesley Sneijder, Galatasaray'da 2013-2017 yılları arasında forma giydi. Sarı-kırmızılılar ile 175 maça çıkıp 46 gol 27 asistlik performans ortaya koyan Hollandalı yıldız, gösterdiği performans ve elde ettiği şampiyonluklar ile unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştı.



