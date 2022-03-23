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Galatasaray'da Divan Kuru öncesi Metin Öztürk'den flaş Burak Elmas çıkışı! "İbra etmeyeceğim"

Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve eski başkan adaylarından Metin Öztürk, yaptığı açıklamada Burak Elmas'a dair flaş sözler sarf etti. Öztürk, Burak Elmas'ı ibra etmeyeceğini aktardı. İşte o sözler..

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 15:00
Galatasaray'da Divan Kuru öncesi Metin Öztürk'den flaş Burak Elmas çıkışı! "İbra etmeyeceğim"

Galatasaray'da geçtiğimiz seçimde başkanlığa adaylığını koyan ve 893 oy alarak seçimi üçüncü sırada bitiren Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, Galatasaray Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, "Cumartesi günü tarihimizin en önemli genel kurulunu yapacağız. Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorumki bu yönetim, saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır! Tarihimizin en kötü yönetimini ne mali ne idari yönden ibra etmeyeceğim!" ifadelerini kullandı.

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