Rayo Vallecano'da Radamel Falcao hüsranı! Sezon sonunda...

Galatasaray ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran ve İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao için flaş bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Kolombiyalı yıldız, takımının istikrarsız görüntüsünden rahatsız ve bu sebeple sezon sonunda ayrılmaya karar verdi.

8 MAÇ ÜST ÜSTE MAĞLUBİYET...

Haberin detaylarında, Vallecano'nun sezonun bir bölümünde 8 maç üst üste mağlup olması ve Falcao'nun kas sakatlıkları oyuncunun moralini bir hayli düşürdüğü bilgisine yer verildi. Kolombiyalı golcünün bu sebeple sezon sonunda yeni bir takıma imza atmak istediği ifade edildi.

MENAJERLİK ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATMIŞTI!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kısa süre önce yaptığı açıklamada Falcao için 3 menajere toplam 3 milyon 750 milyon euro ödendiğini açıklamıştı. Öte yandan Falcao'nun toplam maliyetinin 22.9 milyon euro olduğunu ifade etmişti.