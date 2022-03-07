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Rayo Vallecano'da Radamel Falcao hüsranı! Sezon sonunda...

Galatasaray ile sözleşmesini feshetmesinin ardından İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao, yeni kulübünde de istikrarsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bu sezon oldukça zor günler geçiren Vallecano'nun gol silahlarından biri olmasına karşın oynadığı 23 maçta sadece 5 gol atabilen Falcao, sezon sonunda yeni takım arayacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 13:58 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 14:02
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Rayo Vallecano'da Radamel Falcao hüsranı! Sezon sonunda...

Galatasaray ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran ve İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao için flaş bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Kolombiyalı yıldız, takımının istikrarsız görüntüsünden rahatsız ve bu sebeple sezon sonunda ayrılmaya karar verdi.

8 MAÇ ÜST ÜSTE MAĞLUBİYET...
Haberin detaylarında, Vallecano'nun sezonun bir bölümünde 8 maç üst üste mağlup olması ve Falcao'nun kas sakatlıkları oyuncunun moralini bir hayli düşürdüğü bilgisine yer verildi. Kolombiyalı golcünün bu sebeple sezon sonunda yeni bir takıma imza atmak istediği ifade edildi.

MENAJERLİK ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATMIŞTI!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kısa süre önce yaptığı açıklamada Falcao için 3 menajere toplam 3 milyon 750 milyon euro ödendiğini açıklamıştı. Öte yandan Falcao'nun toplam maliyetinin 22.9 milyon euro olduğunu ifade etmişti.

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