Hayaller hayatlar!

Galatasaray'da resmen gelen gideni arattı. Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen Domenec Torrent 8 maçlık karnesinde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve tam 4 yenilgi yazdırdı. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı bu istatistikleriyle maç başına 1.00 puan ortalaması yakaladı ve selefinin gerisinde kaldı. Fatih Terim bu sezon sarı kırmızılı takam ile 1.35 puan ortalaması tutturmuştu. Katalan hocanın Galatasaray'ın başında olduğu 20 ile 28. haftalar arasındaki 8 haftalık puan periyodu dikkate alındığında sarı-kırmızılı takım küme düşme potasında yer aldığı görülüyor.



PERFORMANSI DÜŞME HATTI

Son 8 haftada Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Çaykur Rizespor 5 puan toplarken, Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray ve Altay 8'er puan elde etti. Hatta bu 8 maçta averaj olarak Altay'ın 2 gol gerisine düşen sarı-kırmızılılar bir anlamda düşme hattındaki takımlar kadar kötü performans gösterdi.



KURTARIYOR AMA...

Sarı kırmızılı takımın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pena, başarılı kurtarışlara karşın kalesini kapatamıyor. G.Saray'da 5 maça çıkan 23 yaşındaki eldiven hepsinde gol yedi. Pena yüzde 65 kurtarış yüzdesi tuttursa da Konya, Göztepe ve Rize'den ikişer, Kayseri ile Alanya'dan da birer gol yedi.,