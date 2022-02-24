Menajer depremi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, genel kurul üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda 2015-2022 yılları arasında menajerlere ödenen ücretleri açıkladı. Elmas'ın deprem etkisi yaratan açıklamalarına göre; Dursun Özbek döneminde menajerlere 12 milyon euro ödendi. Sarı-kırmızılılarda bir önceki yönetim dönemi olan Mustafa Cengiz döneminde ise 23 milyon euro ödeme yapıldı. Elmas kendi döneminde ise menajer ücreti olarak 4 milyon euro ödendiğini açıkladı.

51 FUTBOLCU 66 MENAJER

2015-2022 sezonları arası 39 milyon euro menajerlik komisyonunun, 51 futbolcu 66 menajer için ödendiğini aktaran Elmas'ın Radamel Falcao ve Jesse Sekidika için yaptığı bilgilendirme ise dikkat çekti. Elmas, Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bonservis ödenmeden gelen Sekidika için oyuncunun menajerine 1.6 milyon euro ödendiğini söyledi. Falcao için kasadan 22.9 milyon euro çıktığını kaydeden Elmas, Falcao'nun menajerlik ücretinin ise 3 milyon euro olduğunu aktardı.

'İMAJ HAKLARI' AYRINTISI

Burak Elmas, Mustafa Cengiz döneminde transfer edilen Sekidika'nın menajerine 470 bin euro komisyon verildiğini ayrıca 'imaj hakları ödemesi' başlığı altında 1.12 milyon euro daha ödeme yapıldığını yani toplamda 1.6 milyon euro ödendiğini kaydetti. Ayrıca devre arasında gönderilen Yedlin'e 850 bin euro, Assunçao'ya ise 270 bin euro fesih tazminatı ödendiğini duyurdu. Senegalli forvet Diagne'nin ise sözleşmesini feshetmek için 1.2 milyon euro aldığını kaydetti.

3 MENAJERE 9 FARKLI ÖDEME

Galatasaray, Falcao'nun transferinde 3 farklı menajerlik şirketine 9 kalemde toplam 3 milyon 751 bin euro ödeme yaptığı ortaya çıktı. Normal transfer süresinde menajer ücreti yüzde 10 olurken Falcao transferinin toplam komisyon yüzdesinin 20'ye ulaştığı öğrenildi.

YENİ GELENLER NE KADAR ALACAK?

Devre arası transferlerinin maliyetlerini de duyuran Elmas, sezon sonuna kadar kiralanan Pulgar'a 750 bin euro, Pena'ya 375 bin euro ödeneceğini açıkladı. Semih Kaya, yarım sezon için 4 milyon TL alacak. Bu sezon 750 bin euro alacak olan Gomis'in önümüzdeki sezon kazanacağı ücret ise 1 milyon 750 bin euro olacak.

DİKKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

* Menajer payının yüzde 10'u futbol piyasasında kabul görse de sarı-kırmızılı kulüpte yüzde 10 barajı 19 futbolcunun transferinde fazlasıyla aşıldı.

* Falcao'nun brüt maliyeti 22.9 milyon euro, Diagne'nin brüt maliyeti (bonservis, yıllık ücret, vergi, temsilci gideri dahil) 26.9 milyon euro olarak açıklandı.

* 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Jesse Sekidika için tam yüzde 42 oranında komisyon ödendiği anlaşıldı.

* Ndiaye ile piyasaya giren menajer William Davila sarı-kırmızılı kulüp sayesinde servet yaptı. Galatasaray'dan 5.5 milyon euro kazandığı ileri sürülen Davila, Mitroglou transferine son anda dahil olup 350 bin euro komisyon aldı.

* Ryan Donk'un son senesinde 500 bin euro civarı menajerlik ücreti ödenmiş.

Savaş ÇORLU